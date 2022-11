Tudi Nemci na kolenih: svetovna elita že pričakuje Slovence

V nadaljevanju preberite:

Pred petim ciklom kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2023 so slovenski košarkarji poudarjali, da bi bil lep uspeh že ena zmaga v dveh nastopih. Njihove besede so glede na okrnjenost reprezentance zvenele celo preveč optimistične, a so s srčno igro prekosili tudi lastna pričakovanja. Najprej so osvojili Tel Aviv, nato pa v Kopru ugnali še Nemčijo. Izbrana vrsta se je tako (četrtič) uvrstila na mundial še pred zadnjima epizodama: februarskim gostovanjem v Estoniji in domačo revanšo z Izraelom.

Kako je uvrstitev na SP doživel selektor Aleksander Sekulić in kako kapetan Edo Murić? Kdo so bili junaki bitke v dvorani Bonifika? Katera naveza je še posebej dobro delovala? Kakšen je potopis slovenskih košarkarjev na SP in kdaj se jim je prikradla edina vrzel?