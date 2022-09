Nemci odšteli za eurobasket 18 milijonov, koristna izkušnja Slovenije

V nadaljevanju preberite:

Evropsko prvenstvo v košarki je zaznamovalo miljé te igre z žogo po vsej Evropi. Tudi številni v Sloveniji so dihali z Luko Dončićem in soigralci. Nekateri so pogledovali tudi proti organizatorjem letošnjega eurobasketa, ki so sprejeli zahteven organizacijski zalogaj – podobno kot Slovenci, ki so leta 2013 spravili pod streho evropsko prvenstvo na domačih tleh.

Koliko znašajo stroški organizacije eurobasketa 2022 v Nemčiji, koliko na Češkem, koliko so znašali leta 2013 v Sloveniji? Koliko prostovoljcev so angažirali letos, koliko leta 2013? Kakšen rezultat si obetajo letošnji organizatorji in koliko so ustvarili Slovenci? Koliko gledalcev pričakujejo letos in koliko so jih našteli leta 2013?