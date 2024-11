Nemec se je odločil, da bo v Los Angelesu zasenčil LeBrona Jamesa

Košarkarji Orlando so v severnoameriški ligi NBA gostovali v mestu angelov in po napeti končnici s 119:118 premagali Los Angeles Lakers. Slednji so bili na dobri poti do 11. zmage, a so v zadnjem delu tekme popustili in doživeli prvi domači poraz v sezoni. Pri gostih se je s 37 točkami in z 11 podajami najbolj izkazal Franz Wagner. Pri domačih sta bila najboljša veterana, Anthony Davies je dosegel 39 točk in dodal še devet skokov, LeBrona James pa je dosegel 31 točk in 10 skokov.

Toronto Raptors so s 110:105 v domači dvorani premagali Minnesota in prišli do komaj četrte zmage v sezoni; ob tem imajo še 12 porazov. RJ Barrett je za Toronto dosegel 31 točk. V ekipo se je po večtedenskem premoru zaradi poškodbe - zlomljena desna orbitalna kost - na igrišče z zaščitnimi očali vrnil Scottie Barnes in dosegel 17 točk.

Dobro je igral tudi Chris Boucher, ki je k zmagi dodal 22 točk. Jakob Pöltl pa je prišel do 100. dvojnega dvojčka v karieri in prispeval 15 točk in 12 skokov. Dunajčan je ta mejnik dosegel na četrti zaporedni tekmi.

San Antonio Spurs so zmagali proti Utah Jazz s 126:118 tudi brez francoskega čudežnega dečka Victorja Wembanyame, ki si je poškodoval desno koleno. Na čelu s Harrisonom Barnesom (25 točk, 10 skokov) je kar osem Teksašanov doseglo dvomestno število točk in ostroge popeljalo do druge zaporedne zmage.

Zach Collins je k zmagi dodal 18 točk, veteran Chris Paul pa 13 in deset podaj. Za jazzerje, ki so izgubili še četrtič v nizu, je 27 točk dosegel Lauri Markkanen.

Brandon Miller je v podaljšku dosegel osem od svojih rekordnih 38 točk v karieri, Charlotte Hornets pa so s 123:121 pred domačimi navijači premagali Detroit Pistons.

Miller je dosegel osem od 12 metov za tri točke, od tega je bil dvakrat uspešen v podaljšku, LaMelo Ball pa je dosegel 35 točk in devet podaj, preden je moral zaradi prekrškov predčasno s parketa že po eni sekundi podaljšane igre.