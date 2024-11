Proti nemočnemu Orlandu je Dončić zbral več točk kot minut

Košarkarji Dallasa so niz domačih tekem nadaljevali proti Orlandu, ki je bil na začetku sezone v zelo dobri formi, nato pa zaradi poškodbe ostal brez prvega zvezdnika Paola Banchera. V Dallas so tako pripotovali oslabljeni in na poti do zmage s 108:85 so Luka Dončić in soigralci uresničili želje trenerja Jasona Kidda po hitrejši igri in boljšem skoku.

Tekma se je prelomila v zadnjih minutah prve četrtine, ko je Dallasu uspel delni izid 13:2, v prvih devetih minutah druge so višanje prednosti nadaljevali z nizom 30:9 in polčas končali z udobno prednostjo 25 točk. Vrnitve za goste iz Floride ni bilo, najvišja prednost Dallasa je znašala 33 točk, zmaga nikoli ni bila pod vprašajem.

Pod košem je imel Dallas veliko prostora, kar je Dončić s pridom izkoriščal. Foto Sam Hodde/AFP

Veliko zaslug za to ima znova razpoloženi Dončić, ki je tekmo končal z 32 točkami, 9 skoki in 7 asistencami. Iz igre je metal 50-odstotno (11-22), tudi za tri je bil soliden (5-13), izgubil je štiri žoge. Ker je bila tekma odločena, je Dončić lahko več časa presedel na klopi, odigral je le dobrih 31 minut in hranil moči za tekmo z Indiano, ki Dallas čaka že v noči na torek (3.45).

»Danes je bilo res zabavno,« je bil Dončić vesel nekoliko lažje tekme in dodal: »Dobro smo igrali v obrambi, žoga je dobro krožila, igrali smo hitro in z dobrim ritmom. To je bila zame zabavna tekma.«

Pri Dallasu sta tokrat centra unovčila odsotnost Banchera in Wendella Carterja, ki se je poškodoval že po nekaj minutah tekme v Teksasu. Kiddovi varovanci so zbrali kar 53 skokov, Daniel Gafford je osmim dodal še 18 točk in je bil drugi strelec Dallasa, Dereck Lively je s klopi zbral 11 točk in prav toliko skokov.

Kidd si je po porazu proti Houstonu želel, da bi Dallas tekmo bolje začel, da bi pobrali več skokov in igrali hitreje. Vse troje so proti Orlandu uresničili, s protinapadi so dosegli 19 točk.

Liga NBA:

Dallas – Orlando 108:85

Dončić 32 točk, 9 skokov, 7 asistenc, Gafford 18 in 8 skokov, Irving 17; F. Wagner 13, Howard 12.

Detroit – Brooklyn 106:92

Cunningham 19, Harris in Beasley 18; Johnson 26, Thomas 18.

Atlanta – New Orleans 126:111

Johnson 29, Young 26; Ingram 32, Hawkins 19.