Nemočni Ljubljančani v Romuniji končali brez Alibegovića in Golemca

Košarkarji Cedevite Olimpije so izgubili tekmo drugega kola v evropskem pokalu. Po domačem porazu proti turški Bursi so danes klonili še v gosteh proti romunski zasedbi Cluj Napoca s 76:94 (17:28, 31:48, 53:68). Ljubljanska ekipa bo naslednjo tekmo igrala 26. oktobra, ko bo gostila španski Joventut iz Badalone.

Slovenski prvaki imajo v zadnjem času številne zdravstvene težave. Zaradi poškodb in okužb z novim koronavirusom so morali odpovedati tekmo proti Crveni zvezdi v regionalni ligi Aba. V Cluj zavoljo tega niso odpotovali Yogi Ferrell, Karlo Matković, Zoran Dragić in Jan Kosi, tik pred tekmo pa so zeleno luč za nastop prejeli Marko Radovanović, Rok Radović in Lovro Gnjidić.

Zdesetkani izbranci Jurice Golemca niso bili kos gostiteljem. V uvodni četrtini so še nekako držali korak in 45 sekund pred koncem zaostajali za šest točk (17:23), a nato tekmecem dovolili, da so naredili delni izid 5:0. V nadaljevanju tekme je prepad med ekipama še bolj narasel. V končnici prvega dela tekme je zaostanek že znašal 20 točk (24:44 in 26:46), v začetku drugega polčasa pa 29 (33:62).

Cluj Napoca : Cedevita Olimpija 96:76 (28:17, 48:31, 68:53) Bt Arena, sodniki Jimenez (Španija), Kowalski (Poljska) in Bittner (Nemčija).

Cluj Napoca: Guzman 16 (3:6), Sanders 4, Kuti 3, Taylor 9 (1:3), Stipanović 5 (1:2), Birčević 24 (6:7), Cate 11 (2:2), Meindl 19 (2:5), Richard 3; Cedevita Olimpija: Rebec 2 (2:2), Harrison 15 (5:5), Radović 6 (3:4), Jeremić 6, Murić 5 (0:2), Adams 25 (9:13), Omić 17 (1:1); prosti meti: Cluj Napoca 15:25, Cedevita Olimpija 20:27; trojke: Cluj Napoca 9:31 (Birčević 4, Guzman, Kuti, Cate, Meindl, Richard, Cedevita Olimpija 8:22 (Harrison 2, Jeremić 2, Adams 2, Radović, Murić; osebne napake: Cluj Napoca 26, Cedevita Olimpija 26; pet osebnih napak: Alibegović (39).

V nadaljevanju je slovenska zasedba le zaigrala veliko bolje. V 35. minuti je več kot prepolovila velik točkovni zaostanek in se v 35. minuti približala na sedem točk (66:73), zmage romunske ekipe pa ni ogrozila. Enajst sekund pred koncem je sodniška trojka zaradi druge tehnične napake izključila Golemca. V ljubljanski ekipi je bil najbolj učinkovit Josh Adams s 25 točkami, devetimi asistencami in sedmimi skoki, Alen Omić je 17 točkam dodal še sedem skokov.