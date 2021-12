Olimpija vstala od mrtvih v Beogradu, nespametnost trenerja odnesla zmago Krki

Košarkarji Cedevite Olimpije so v 11. krogu lige Aba premagali Partizan s 96:89 (27:26, 49:49, 71:68). Do zmage so igralci trenerja Jurice Golemca prišli z odlično igro v zadnji četrtini.

Košarkarji Cedevite Olimpije so dosegli največjo zmago v sezoni. Pred 7500 gledalci so v Beogradu premagali enega od glavnih favoritov za osvojitev naslova v ligi Aba, Partizan, ki je tako doživel prvi domači poraz v sezoni in drugega v tekmovanju.

Ljubljančani, ki so imeli pred tekmo petdesetodstotni izkupiček in dva poraza v nizu, so prikazali ekipno in disciplinirano predstavo ter zasluženo osvojili pomembni točki v boju za vrh razpredelnice. V zadnjo četrtino so vstopili s tremi točkami prednosti, jo hitro povišali na 77:70, trojki kapetana Jake Blažiča pa sta dokončno prevesili tehtnico. Prva pet minut do konca je bila za 85:75, naslednja v 38. minuti pa je vodstvo okrepila na 92:80.

Po devetnajst točk sta dosegla Jaka Blažič (met 6:12) in Jacob Pullen (trojke 5:10), 15 točk in 6 podaj je zbral Yogi Ferrell, 14 jih je prispeval Edo Murić (met 4:6, 3 skoke, 3 podaje, 3 ukradene žoge), 12 pa Marko Radovanović (met 5:7).

V zasedbi trenerja Željka Obradovića, ki je izgubila skok s 25:30 in imela 15 izgubljenih žog, je največ točk dosegel Zach LeDay (17).

Košarkarji Krke pa so prej izgubili s Crveno zvezdo s 70:71 (16:12, 35:27, 59:42). Novomeščani so zapravili izjemno priložnost za odmevno zmago. Potem ko so bila večji del tekme proti Crveni zvezdi v prednosti, so zmago izpustili po veliki neumnosti trenerja Daliborja Damjanovića, ki je dobro sekundo pred koncem tekme pri izenačenem izidu prejel tehnično napako zaradi ugovarjanja sodniku Tomislavu Hordovu s Hrvaške.

Tako je Krka doživela peti zaporedni poraz v ligi Aba in osmega v enajstih nastopih. Zmage v regionalnem tekmovanju ne pozna že več kot en mesec. Novomeščani so v 25. minuti vodili z 48:30, v 34. minuti, potem ko je moral trener Beograjčanov Dejan Radonjić zapustiti dvorano zaradi dveh tehnični napak, pa z 62:47. Sledil je velik preobrat in Crvena zvezda je z delnim izidom 16:0 povedla s 63:62.

Krka je namučila favorite iz Beograda, a ostala praznih rok. FOTO: ABA

Vseeno je Krka dobila novo priložnost; Temple Gibbs je 48 sekund pred koncem zadel trojko in dodatni prosti met za 68:66, isti igralec pa je manj kot deset sekund pred iztekom časa zadel še dva prosta meta za 70:67.

Crvena zvezda je izid izenačila na 70:70 s trojko Nikole Kalinića, slednji pa je sekundo pred koncem s črte prostih metov ob pomoči domačega stratega zabil tudi zadnji žebelj v krsto domačih.

