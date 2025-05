New York branilce naslova potisnil na rob izpada

Košarkarji moštev New York Knicks in Minnesota Timberwolves so le še zmago oddaljeni od finala vzhodne in zahodne konference. Newyorčani so s 121:113 na četrti tekmi doma premagali lanske branilce naslova Boston Celtics, medtem ko je bila Minnesota v gosteh s 117:110 boljša od Golden State Warriors.

Pri »kratkohlačnikih« iz New Yorka je bil s 39 točkami, ki jim je dodal še 5 skokov in 12 asistenc, najuspešnejši Jalen Brunson. Prvi strelec tekme je bil z 42 točkami član moštva iz Bostona Jason Tatum, ki pa si je proti koncu zadnje četrtine poškodoval nogo, kar pri Keltih vzbuja celo več skrbi kot zaostanek v zmagah z 1:3.

»Najbolj me skrbi, kaj bo z Jasonom. O vsem ostalem se bomo pogovorili kasneje,« je po tekmi dejal center Bostona Al Horford.

Branilci naslova so tekmo začeli odločno in prvo četrtino dobili z 39:28, prednost 11 točk pa ohranili tudi ob koncu druge četrtine. V tretji četrtini niso našli odgovora na igro domačinov, ki so jo slednji dobili z izidom 37:23 in pred zadnjim delom tekme prešli v vodstvo z 88:85. V zadnji četrtini pa so bili od Keltov boljši še za pet točk in slavili z osmimi točkami prednosti.

V polfinalu zahodne konference si je Minnesota odločilno prednost priigrala v tretji četrtini, ki jo je dobila z izidom 39:17 ter si pred zadnjo četrtino skupno priigrala 20 točk prednosti (97:77). Golden State je v tem delu tekme bil boljši od »volkov« za 13 točk, a ni mogel preprečiti poraza s 110:117.

Pri zmagovalcih sta bila z 31 in 30 točkami najučinkovitejša Julius Randle in Anthony Edwards, medtem ko je bil pri Golden Statu z 22 točkami najuspešnejši Jonathan Kuminga.

Peti tekmi bosta na sporedu v noči na četrtek.