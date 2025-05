Indiana na pragu konferenčnega finala

Četrta tekma končnice lige NBA je bila odločena že do polčasa. Košarkarji Indiana Pacers so dobili drugo četrtino z 42:16 in med odmorom vodili z 80:49. Cleveland Cavaliers so do konca samo malce ublažili poraz, ki jih je pahnil na rob izpada. Indiana po končnih 129:109 vodi v seriji s 3:1 v zmagah in je na pragu uvrstitve v konferenčni finale.

Košarkarji Oklahome City Thunder so že sinoči premagali Denver Nuggets z 92:87 in skupni izid v zmagah v konferenčnem polfinalu na zahodu poravnali na 2:2. Denver je imel pred drugo domačo tekmo v seriji vodstvo z 2:1, potem ko je na prvi doma slavil po podaljšku, a so ga še enkrat več zapravili, Oklahoma je še drugič skupni izid izenačila.

Nikola Jokić ni mogel preprečiti poraza Denverja. FOTO: Matthew Stockman/AFP

V Denverju je tokrat Shai Gilgeous-Alexander dosegel 25 točk ob šestih skokih in podajah. Z 11 točkami sta mu pomagala Aaron Wiggins in Cason Wallace s klopi. Oklahoma je sicer zadela le 31 metov iz 87 poskusov iz igre, vseeno pa bolje kot Nuggets, ki so metali zgolj 25/80, skupaj sta moštvi v prvi četrtini zmogli zgolj 25 točk.

Srbski zvezdnik pri zlatih zrnih Nikola Jokić je vpisal 27 točk in 13 skokov, Jamal Murray in Christian Braun sta dodala po 17 točk, Aaron Gordon jih je prispeval 15. Slovenski košarkar Vlatko Čančar tudi tokrat pri Denverju ni dobil priložnosti za igro.

Denver se je tokrat otresel slabega začetka in sredi tretje četrtine po trojki Gordona povedel s 53:52. Domači so v začetku zadnje prednost povišali na osem točk, a niso zdržali do konca. Oklahoma je vodstvo prevzela po trojki Wallacea 8:35 minute pred koncem in ga ni več oddala. Peta tekma bo v noči iz torka na sredo po slovenskem času znova v Oklahomi.

Prednost domačega igrišča je na drugi tekmi unovčila Indiana, Pacers so prepričljivo še tretjič v seriji konferenčnega polfinala na vzhodu premagali Cleveland in so tako le še zmago oddaljeni od konferenčnega finala, potem ko so Cavaliers na tretji tekmi znižali na 1:2.

Pascal Siakam je dosegel 21 točk za domačo ekipo, sedem košarkarjev je sicer doseglo dvomestno število točk. Po 20 točk sta zabeležila Myles Turner in Obi Toppin. Za Cleveland je 21 točk vpisal Darius Garland, 13 jih je dodal Isaac Okoro.

V Indianapolisu so domači že ob polčasu vodili s kar 41 točkami naskoka (80:39), s katerim so izenačili rekord v zgodovini končnice lige NBA. Po nizu 17:0 je Indiana sicer še pred glavnim odmorom vodila za 44 točk.

Gostom pa na roko ni šla niti poškodba prvega igralca Donovana Mitchella, ki je po 12 točkah v prvem polčasu ob bolečinah preverjal svoj levi gleženj pred začetkom drugega in tekme ni nadaljeval. Indiana tako velike prednosti v drugem delu ni več zapravila.

Kljub veliki prednosti, čustev na dvoboju ni manjkalo, Indianin rezervist Bennedict Mathurin je bil izključen proti koncu prve četrtine, potem ko je v prsi udaril De'Andrea Hunterja. Slednji in Turner sta ob tem prejela še tehnično napako.

Peta, morda že odločilna tekma, bo na sporedu iz torka na sredo po slovenskem času v Clevelandu.

Izida, končnica, 2. krog:

Indiana Pacers – Cleveland Cavaliers 129:109; Indiana vodi s 3:1 v zmagah

Denver Nuggets – Oklahoma City Thunder 87:92; izid v zmagah je poravnan na 2:2