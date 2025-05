Dvojec, ki je strl Luko Dončića in Los Angeles Lakers, tre tudi bojevnike

Košarkarji ekipe Minnesote, ki so v prvem krogu končnice lige NBA izločili Los Angeles Lakers Luke Dončića, so vpisali še drugo zmago v polfinalu zahodne konference. Volkovi so zmagali s 102:97 nad Golden State Warriors in v boju na štiri dobljene zmage prevzeli vodstvo v drugem krogu končnice lige NBA z 2:1.

Junak ekipe iz Minnesote je bil Anthony Edwards, ki je dosegel 36 točk.

Bojevniki, pri katerih še vedno manjka poškodovani zvezdnik Stephen Curry, so poskušali zaustaviti nalet volkov z bolj trdo igro v obrambi, vendar pa so volkovi premagali obrambo domače zasedbe in odigrali izjemno četrto četrtino. Prevladovala sta Edwards in Julius Randl, ki je vpisal trojni dvojček s 24 točkami, 12 podajami in 10 skoki.

Na vprašanje o tem, kaj je bilo odločilno, je Edwards po tekmi dejal: »Igrati kot ekipa, se posvečati obrambi in omejiti te fante na en strel.«

Timberwolves lahko v končnici drugega kroga zahodne konference na četrti tekmi v ponedeljek v San Franciscu že odskočijo s tremi zmagami, s čimer bi naredili pomemben korak v boju za napredovanje v konferenčni finale.

»Nikoli se ne moreš počutiti preveč udobno,« je dejal Edwards. »To je šampionska ekipa, proti kateri se borimo, to je v njihovem DNK. To počnejo, zato moramo biti ves čas pripravljeni.«

Edwards je v prvem polčasu dosegel osem točk, v drugem polčasu pa je prispeval 28 točk, v četrti četrtini 13 in zadel 10 od zadnjih 16 metov.

»V prvem polčasu sem bil zanič,« je dejal Edwards. »A veste, tudi to se zgodi. Padali bodo tudi takšni meti, sploh ne bom mogel priti do koša. Toda dokler zaupate temu, kar počnete, nadaljujete in mečete samozavestno, bo vse v redu.«

Prvaki nasuli 20 trojk s 50-odstotnim metom

Na drugi sobotni tekmi je branilec naslova Boston v kultnem Madison Square Gardnu premagal New York s 115:93 za prvo zmago v drugem delu končnice lige NBA. Kratkohlačniki proti keltom tako vodijo z 2:1 v zmagah. Tudi četrta tekma polfinala vzhodne konference bo v New Yorku.

Celtics so zapravili kar 20 točk prednosti v dveh domačih porazih v končnici proti Knicksom s slabim metom za tri točke, toda Boston je tokrat zadel 20 od 40 metov za tri. S tem so še ohranili živo upanje za napredovanje.

»Razumeli smo pomembnost te tekme,« je dejal član gostov iz Bostona Jayson Tatum. »Potrebovali smo to zmago. Ni nam bilo všeč, kako smo se počutili po zadnji tekmi, zato smo prišli sem s pravo miselnostjo in se skušali zbrati.«

Kelti so prestali dva ponižujoča poraza in tako povečali možnosti za prvi zaporedni naslov Bostona v ligi NBA po sezoni 1968/69.

Jalen Brunson je bil najboljši pri New Yorku s 27 točkami, medtem ko je Karl-Anthony Towns dosegel 21 točk in 15 skokov za Knickse, ki že od leta 2000 niso prišli do konferenčnega finala.

»Igrati moramo z več občutka nujnosti,« je dejal Brunson. »Mislim, da nismo prišli z miselnostjo, ki smo jo potrebovali. Veliko moramo razpravljati in ugotoviti, kaj lahko naredimo bolje.«"

V drugem polfinalu na vzhodu Indiana vodi z 2:1 v zmagah proti Clevelandu, na zahodu pa je izid serije med ekipo Oklahoma City in Denverjem prav tako 2:1 v zmagah, in sicer v korist Denverja. V vsakem od štirih krogov končnice ekipe igrajo na štiri zmage.