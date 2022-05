Nikola Jokić pred drugim zaporednim naslovom MVP

Nikola Jokić, košarkar srbskih korenin in član moštva Denver Nuggets, bo po poročanju ameriškega ESPN ponovno postal najboljši igralec rednega dela lige NBA. »Uradno naznanitev pričakujemo do konca tedna,« je zapisal vedno dobro obveščeni novinar Adrian Wojnarowski.

Jokić je v tej sezoni presegel svoje lanske številke. V rednem delu prvenstva je v povprečju dosegal 27,1 točke, 13,8 skoka in 7,9 asistence na tekmo. Srbski center je prav tako prvi košarkar v zgodovini, ki je v eni sezoni zabeležil več kot 2000 točk, 1000 skokov in 500 asistenc. To mu je uspelo brez pomembnih soigralcev Jamala Murrayja, ki je zaradi poškodbe kolena preskočil celotno sezono, in Michaela Porterja, ki je zaradi poškodbe hrbta odigral le devet tekem.

Ekipa Denverja je sicer že izpadla iz končnice lige NBA proti Golden Statu, bo pa njihov center iz Somborja očitno 15. igralec v zgodovini lige, ki bo naslov MVP osvojil večkrat. S šestimi lovorikami (1971, 1972, 1974, 1976, 1977, 1980) vodi legendarni Kareem Abdul-Jabbar, sicer najučinkovitejši košarkar v zgodovini elitnega prvenstva.