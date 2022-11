Nižje od dna ne gre, navzgor bi lahko šlo že v Benetkah

V nadaljevanju preberite:

Ob sobotni priložnostni vrnitvi v Tivoli so košarkarji Cedevite Olimpije zanesljivo prekosili skopski MZT (93:73) za točke lige ABA in prekinili niz štirih porazov na dveh frontah. Drevi ob 20.15 jih čaka nekoliko težje opravilo v evropskem pokalu, v katerem so po treh kolih edini brez zmage v skupini A, v celotnem tekmovanju jim z bero 0:3 delata družbo zgolj Trento in Slask iz Vroclava. V Benetkah jih bo pričakala domača Umana, ki so jo v dosedanjih štirih soočenjih ugnali le enkrat.

Počasnejši začetki sezone niso tuji ljubljanskim košarkarjem, kako so se odrezali v zadnjih sezonah? Precej zagonskih preglavic imajo tudi Benečani, saj so močno prevetrili svojo zasedbo, kako? Kaj o njih meni Jurica Golemac? Pri katerih prvinah so njegovi aduti celo najslabši v evropskem pokalu in pri kateri vodijo?