Nov strelski šov Dončića, o katerem bi trener Kidd govoril ves dan

Košarkarji moštva Dallas Mavericks so na krilih sijajnega Luke Dončića dosegli drugo zaporedno zmago in skupno 35. v tej sezoni lige NBA, potem ko so v gosteh s 125:118 premagali igralce kluba New Orleans Pelicans. Slovenski zvezdnik je prispeval levji delež k novemu uspehu Teksašanov.

Dončić je v 38 minutah dosegel kar 49 točk (z metom iz igre 17:35). Zadel je osem od 12 prostih metov, za dve točki je zadel deset od 21 poskusov, pri trojkah pa je bil polovično uspešen (7:14). Za nameček je v statistiko vpisal še 15 skokov, osem asistenc in eno blokado, izgubil pa je pet žog.

Američan Jalen Brunson in Nemec Maxi Kleber sta k zmagi dodala 23 oziroma 20 točk, več kot deset jih je za Dallas dosegel tudi Brunsonov rojak Dorian Finney-Smith (14). Najbolj učinkovit pri New Orleansu je bil Američan CJ McCollum, ki je v 40 minutah zbral 38 točk (z metom iz igre 14:26).

Luka obožuje kavo

»V zadnjem času igramo res dobro košarko. Tokrat smo bili izvrstni v treh četrtinah, medtem ko smo v zadnji malo popustili. Izboljšati moramo še obrambo,« je poudaril Dončić in pristavil: »Včasih je čudno, ko igraš na tujem. Gledalci ti sprva žvižgajo, toda nato so navdušeni nad tvojimi potezami,« je še dejal slovenski as in zaupal, da obožuje kavo.

Dallasov trener Jason Kidd ni skoparil s pohvalami na njegov račun. »Luka v zadnjem obdobju narekuje izjemen ritem. Lahko bi zdaj sedeli tu in se ves dan pogovarjali o njem. Stvari, ki jih počne na igrišču, so neverjetne,« je 48-letni Američan navdušen nad 26 let mlajšim Ljubljančanom, o katerem je Kleber pripomnil, da ga je res užitek gledati.

Drugi izidi: Charlotte Hornets : Miami Heat 107:111 – po podaljšku, Brooklyn Nets : Washington Wizards 103:117, Milwaukee Bucks : Philadelphia 76ers 120:123, Los Angeles Clippers : Houston Rockets 142:111.