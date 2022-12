Novo priznanje za Luko Dončića

Luka Dončić, slovenski zvezdnik moštva Dallas Mavericks, je igralec tedna v zahodni konferenci košarkarske lige NBA. Na vzhodu je to priznanje pripadlo Kameruncu Pascalu Siakamu iz kluba Toronto Raptors.

Dončić je v desetem tednu sezone 2022/23 v najmočnejši košarkarski ligi na svetu prispeval levji delež k izkupičku Dallasa 3-1. Na štirih tekmah je imel povprečje 31,5 točke, 9 podaj in 8 skokov, še posebej pa se je izkazal na tekmi proti Houstonu, na kateri je dosegel kar 50 točk.

Teksašani sicer z 18 zmagami in 16 porazi v zahodni konferenci zasedajo osmo mesto.

Siakam je proti New York Knicks dosegel 52 točk, kar je njegov novi rekord. Na treh tekmah (2-1) je imel 28-letni as iz Douale povprečje 38,7 točke, 10,3 skoka in 7,3 podaje. Toronto je z izkupičkom 15 zmag in 18 porazov na vzhodu na desetem mestu.