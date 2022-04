Oblak s soigralci verjame v preobrat: Pri zaostanku z 0:1 je vse mogoče

Atleticova obramba, ki je prvi polčas ob skoraj hermetični zaprtosti zdržala vse jalove nalete Manchester Cityja, je kapitulirala v 70. minuti, ko je po izjemni podaji rezervista Phila Fodna kot edini Jana Oblaka ukanil Kevin De Bruyne. Na drugi strani je bil brazilski čuvaj mreže Ederson Moraes skoraj povsem brez dela, a v taboru španskih prvakov so prepričani, da tudi sami premorejo dovolj »dinamita« pred povratnim dvobojem na štadionu Wanda Metropolitano.

»Vsi smo vedeli, da bo zelo težko. Sem smo prišli po dober rezultat in sicer izgubili z 0:1, a pri tem rezultatu je par še povsem živ. Vse je možno, igramo doma z aktivnim rezultatom in verjamem v ekipo. Vse je še mogoče,« je takoj po tekmi za špansko televizijo povedal Oblak.

»Razen akcije za gol smo se dobro branili vso tekmo. Ne verjamem, da so njihove menjave tako močno spremenile tekmo. Zaprli smo prostore in tako je težko zadeti. Nismo prišli izgubit, a pri tem izidu je par še odprt. City igra tako proti vsem tekmecem, z veliko posesti žoge, takrat moraš ohraniti trezno glavo, ne smeš znoreti. A igra se na dve tekmi, to je bil prvi polčas, drugi nas čaka v Madridu in vanj se bomo podali ambiciozno, z željo po uvrstitvi v polfinale. Doma nam je ostalo še veliko minut.«

De Bruyne: Poskusite igrati proti postavitvi 5-5-0 na treningu

De Bruyne je po tekmi dejal, da je bilo težko igrati proti ekipi, ki je praktično »igrala s petimi igralci v zadnji in zvezni vrsti«, vsem ocenjevalcem dvoboja pa je priporočil, da pred kritikami (ali pohvalami) na račun katere od ekip tudi sami poskusijo igrati proti takšni obrambi.

»Prvi polčas je bil izenačen, v drugem smo imeli par priložnosti in dobro je, da smo izkoristili eno. Vtekel sem in Phil me je perfektno našel, moral sem ostati zbran in na srečo mi je to uspelo,« je izjavil De Bruyne. »Zelo je težko. Igrali so skoraj s petimi zadaj in petimi v zvezni vrsti. Komurkoli, ki bo karkoli rekel, predlagam, da poskuša proti takšni postavitvi igrati na treningu. Morali smo ostati zbrani, da ne bi padli v njihov mlin. Tako igrajo in 1:0 je 1:0. Pričakujem nekaj podobnega tam, če pa bo tekma tesna, bodo morali malce bolj napasti.«

Trenerja? Pep Guardiola je tako kot pred tekmo pohvalil tekmece iz španske prestolnice, Diego Simeone je dodal, da njegovo moštvo čaka še drugi polčas z »najboljšo ekipo na svetu«.

»Igrali smo z neverjetno, vrhunsko ekipo, s kateri se je težko meriti, a rezultat je dober,« je povedal Guardiola. »Ni se lahko pomeriti z ekipo, ki ima veliko izkušenj v tem tekmovanju. Tja bomo šli zadet in poskusili bomo še enkrat zmagati,« je še dodal Katalonec, Simeone pa je izjavil: »Nismo igrali tako kot smo si v prvem polčasu želeli, nismo se mogli prebiti iz zadnje vrste. Malce bolje nam je šlo v drugem polčasu, toda City je najboljša ekipa na svetu. Na zadnjih tekmah so doma zabili res veliko število golov, a to je zdaj polčas in bomo videli, kako bo potekala povratna tekma v Madridu.«