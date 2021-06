Odbile bosanski desant, z Rusijo za četrtfinale

Nika Barić je dobro vodila slovensko igro. FOTO: Fiba

Resen pogovor po petkovem razočaranju proti Belgiji je obrodil sadove. Slovenske košarkarice so kot rakete, kakršen je njihov vzdevek, poletele po igrišču in po dramatični končnici prizadejale prvi poraz Bosni in Hercegovini ter ohranile možnosti za odmevno uvrstitev na evropskem prvenstvu. Jutri ob 20.45 jih čaka težko delo proti Rusiji.V Strasbourgu so naša dekleta zmagala z 91:81 (74:58, 54:37, 23:25), odločilno prednost so si priigrala v tretji četrtini, ki so jo dobila z 31:12. Imela so strelski dan, dosegla kar 12 trojk. Najbolj učinkovite v ekipi selektorjaso bile(22 točk),(15),(13) in(12).Ni bil enosmeren promet. Slovenke so vodile že za 25 točk, a v drugem polčasu popustile in dve minuti pred koncem tekmicam, pri katerih stain naturaliziranazbrali 28 oz. 24 točk, dovolile, da so se približale na minus 3 (84:81).V ključnih trenutkih sta se izkazali Eva Lisec in Nika Barič ter poskrbeli za drugo slovensko zmago. Slovenke so zavoljo visokega poraza z Belgijo osvojile tretje mesto v skupini C in bodo jutri igrale v play-offu za četrtfinale z drugouvrščeno reprezentanco iz skupine D, Rusijo, ki je visoko izgubila s Francijo (59:85).»Brez drame pri nas očitno ne gre, danes smo odigrale dobro tekmo in se odkupile za predstavo proti Belgiji, v kateri nismo pokazale nič. Spet smo imele karakter, jutri bomo še enkrat pokazale, kdo je Slovenija, in se »steple« z Rusijo. Z njo še nismo igrale, vemo, da ima močno centrsko linijo. Ni druge, če želimo v Valencio, moramo zmagati,« je bila po težki tekmi odločna Teja Oblak.Selektor Grgić je čestital igralkam. »Pokazali smo, kako si želimo igrati košarko. Manjši padec ob koncu tretje četrtine in na začetku zadnje nas je pripeljal v situacijo, ko so imele Bosanke priložnost za preobrat, a na koncu smo dokazali, da smo v tem trenutku boljša ekipa.«Zala Friškovec, ki je zadela šest od desetih metov, od tega tri trojke, ter dodala šest skokov, je prav tako omenila dober odziv na razočaranje z Belgijo: »Po tisti tekmi res ni bilo lahko priti na igrišče samozavestno, a dokazale smo, da smo ekipa. Pokazale, da imamo nekaj v sebi, da lahko popravimo pristop in to nam je tudi uspelo. Zasluženo smo zmagale, sicer spet nismo pokazale naše najboljše predstave, a na koncu je zmaga tista, ki šteje.«Kapetanka Nika Barič, ki je zadela ključna prosta meta in še trojko, je pristavila: »Vsa čast dekletom za pristop. V odločilnih trenutkih smo ostale mirne in to se je na koncu poplačalo.«