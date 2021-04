Odlična Olimpija pokazala moč in se približala polfinalu

Mornar : Cedevita Olimpija 71:81 (58:64, 40:44, 20:23) Dvorana Topolica, brez gledalcev, sodniki Radović (Hrv), Belošević (Srb), Vovk (ČG).

Mornar: Pullen 11, Gabriel 2, Needham 6 (2:3), Jeremić 3, Gordić 4 (2:3), Šehović 5 (3:5), Smith 5 (1:2), Whitehead 24 (5:6), Vranješ 5, Bjelica 4, Luković 2.

Cedevita Olimpija: Perry 21 (8:9), Hopkins 7 (1:1), Murić 2 (0:1), Blažič 8, Brown 17 (3:3), Jones 19 (3:3), Marinković 2 (0:2), Rupnik 5.

Prosti meti: Mornar 13:19, Cedevita Olimpija 15:19.

Met za tri točke: Mornar 6:31 (Whitehead 3, Pullen, Jeremić, Vranješ), Cedevita Olimpija 10:24 (Jones 4, Perry 3, Brown 2, Rupnik).

Osebne napake: Mornar 20, Cedevita Olimpija 24.

Cedevita Olimpija je premagala črnogorski urok. FOTO: ABA

Pomembna tudi razlika

Krka : Budućnost 70:90 (49:69, 3:44, 20:19) Dvorana Leona Štuklja, brez gledalcev, sodniki Boltauzer (Slo), Radojković, Kruljac (oba Hrv).

Krka: Camphor 4, Stipčević 9, Vrabac 15, Barič 13 (0:1), Kosi 2 (2:2), Škifić 11, Lapornik 6, Vučetić 4 (1:2), Milovanović 6 (2:4); Budućnost: Cobbs 18 (3:4), Ivanović 11 (3:4), Ejim 7, Šehović 3, D. Nikolić 9, Apić 4 (0:1), Mitrović 4, Della Valle 12 (4:4), Z. Nikolić 9 (1:5), Popović 4, Reed 4, Žugić 5.

Cedevita Olimpija ostaja v igri za nastop v polfinalu lige ABA, v Baru je ekipaosvojila zlata vredni točki pri neposrednemu tekmecu Mornarju in dosegla 17. zmago na 22. tekmi regionalnega tekmovanja. Manj uspešna je bila Krka, ki je morala priznati premoč vodilni Budućnosti.je bil prvi junak Cedevite Olimpije, ki je dosegla eno najbolj pomembnih zmag v sezoni regionalnega tekmovanja. Američan, ki je bil naj prejšnjih tekmah precejšen dolžnik, je pokazal znanje, ko je bilo najbolj potrebno. Tekmo je končal z 19 točkami. Še dve več je dosegel, dve manjZačelo se je spodbudno za moštvo trenerja Golemca, ki je ušlo za osem točk (15:7) in prvo četrtino dobilo za tri. Izstopal je Jones s 14 točkami (zadel je vse tri trojke). Mornar, ki je tik pred novim letom Cedeviti Olimpiji v Stožicah prizadejal enega bolj bolečih porazov v sezoni (88:93), se je vrnil in na začetku drugega dela prešel v vodstvo.Jasno je bilo, da bo šlo na tesno, so pa Ljubljančani lahko z optimizmom pričakovali drugi polčas, pred katerim so imeli štiri točke naskoka. Po spodbudnem uvodu je Mornar, pri katerem je bil odličen, izenačil na 49:49 in Golemca prisilil v minuto odmora.Ta je imela želeni učinek in Ljubljančani so spet sedli za krmilo, po trojki Browna je bilo 59:53. Tretji del bi se težko končal bolje,je podal v zrakza polaganje na plus 6. Črnogorcem je zmanjkovalo zamisli, Slovencem pa se je dvignila samozavest in so držali varno razliko.Perry je tri minute pred koncem s trojko razliko dvignil na 78:69 in velika zmaga je odšla v Stožice. Razlika 10 točk je bi lahko prišla prav, če bosta ekipi na koncu imeli enak izkupiček. Cedevito Olimpijo čakajo še štiri tekme rednega dela, dvakrat bo tekmica Crvena zvezda, po enkrat Cibona in Mega.Krka medtem ostaja na dnu lestvice s sedmimi zmagami. Za Novomeščane bo veliko bolj pomembna naslednja tekma v petek, ko bodo gostili neposrednega tekmeca v boju za obstanek, Split.– Cibona : Zadar 77:75, Mega : FMP 76:84, C. Zvezda : Igokea 69:66.