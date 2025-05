Oklahoma po nokavtu vstala in vrnila udarec

Košarkarji Oklahoma City Thunder so v Minneapolisu dobili četrto tekmo finala zahodne konference lige NBA in v boju na štiri zmage povedli s 3:1 v zmagah. Minnesoto Timberwolves so ugnali s 128:126. V noči na četrtek bo v Oklahoma Cityju morda že odločilna peta tekma za drugi veliki finale v zgodovini kluba.

Pri igralec tekme je bil vnovič najkoristnejši igralec sezone v ligi NBA Shai Gilgeous-Alexander. Kanadčan je zablestel z zanj rekordnimi 40 točkami v končnici, temu je dodal deset podaj, za trojni dvojček pa mu je zmanjkal en skok.

Imel pa je veliko podporo v Jalenu Williamsu, ki je dosegel kar 34 točk, pri tem pa metal za tri točke 6:9. Chet Holmgren je dosegel 21 košev, sedem skokov in tri blokade.

Oklahoma se je neverjetno hitro pobrala po visokem porazu konec tedna. Minnesota je tretjo tekmo namreč dobila kar z 42 koši razlike (143:101), tokrat pa je obramba Oklahome popolnoma ustavila oba največja zvezdnika Minnesote.

Anthony Edwards je dosegel 16 točk, a v prvem polčasu le dvakrat vrgel na koš, Julius Randle pa je zbral vsega pet točk in zadel le enega od sedmih metov iz igre.

Domači so vseeno vse do konca ostali v igri za zmago. Učinek se je prenesel na druge košarkarje. Igralec s klopi Nickeil Alexander-Walker, bratranec Gilgeous-Alexandra, je dosegel 23 točk, Jaden McDaniels 22, Donte DiVincenzo pa 21.

Minnesota je v domači dvorani Target z izjemo uvodnih minut vseskozi lovila goste. Na uvodu v drugi del so gosti po trojki Alexa Carusa sicer povedli z 68:57, a jim ni uspelo zlomiti domačega odpora. Gostitelji so se počasi približevali in slabe štiri minute in pol pred koncem tretjega dela je DiVincenzo s trojko izenačil na 79:79

Preobrat je Minnesoti preprečila izjemna obramba Oklahome, ki je domače prisilila v kar 21 izgubljenih žog.

Za zmago gostov pa je bila bržkone ključna trojka Williamsa za vodstvo s 123:116 minuto in 21 sekund pred koncem. McDaniels je 21 sekund pred koncem domače sicer približal na 121:123, ker pa so imeli gostje žogo, se je taktična igra s prekrški premaknila na črto za proste mete.

Gilgeous-Alexander je za goste zadel pet od šestih metov, Naz Reid pa sedem sekund pred koncem oba svoja meta za vodstvo s s 128:125. Po novem prekršku je Edwards na drugi strani tri sekunde pred koncem nalašč zgrešil drugi prosti met, da pri zaostanku 126:128 svoji ekipi omogoči poskus za izenačenje.

Do žoge pa se je prvi dokopal Gilgeous-Alexander, ki jo je vrgel preko igrišča v oddaljeni del, da pridobi nekaj desetink sekunde. In gostiteljem je res zmanjkalo časa.

"Dobro moramo igrati na obeh straneh igrišča. To nas je danes krasilo. Če tega ne bomo storili, bo lahko za nas zelo nevarno," je recept za uspeh na peti tekmi pred domačimi navijači razložil Gilgeous-Alexander.

Oklahoma je veliki finale lige NBA, takrat s Kevinom Durantom, Jamesom Hardnom in Russllom Westbrookom, doslej v zgodovini kluba igrala le v sezoni 2011/12. Takrat jo je s 4:1 na poti do šampionskih prstanov ustavil Miami Heat.