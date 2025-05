New York po epskem preobratu diha lažje

New York je v Indianapolisu uprizorili izjemen preobrat. Kljub zaostanku dvajsetih točk je premagal Indiano s 106:100 in tako znižal zaostanek v finalni seriji vzhodne konference lige NBA na 1:2. S tem so gostujoče ekipe v tej seriji dosegle že tri zaporedne zmage.

Junak večera je bil nedvomno Karl-Anthony Towns, ki je bil neustavljiv zlasti v zadnji četrtini, v kateri je dosegel kar 20 od svojih skupno 24 točk: »To je pravi preizkus, ko zaostajaš za dvajset ali več točk,« je po tekmi dejal Towns in dodal: »Nocoj je bil eden tistih večerov, ko smo morali pokazati tisti odnos 'nikoli ne reci nikoli'.« Towns je ob tem zbral še petnajst skokov. V ključnih trenutkih zadnje četrtine je s prodori pod koš ekipi tlakoval pot do zmage, potem ko so Knicksi ob vstopu v zadnji del igre zaostajali za deset točk. Začel je s trojko, nato pa z dvema polaganjema približal New York na 82:79. »Postavili so me v odlične položaje za uspeh in želel sem le izkoristiti priložnost,« je Towns povedal po tekmi, kot navaja AP, in dodal: »Vsi se trudimo narediti vse, kar je potrebno za zmago, da se vrnemo v igro. Želeli smo si priti v položaj, kjer bi ob koncu tekme imeli možnost zmagati.«

Jalen Brunson je kljub težavam z osebnimi napakami zbral 23 točk. FOTO: Justin Casterline/AFP

Jalen Brunson je kljub težavam z osebnimi napakami zbral 23 točk. Odločilno polaganje za vodstvo New Yorka z 89:88 je dosegel dobrih sedem minut pred koncem. Knicksi do konca tekme niso več vodili za več kot štiri točke, vse do zadnjih prostih metov 2,6 sekunde pred sireno. Brunson je po tekmi za oddajo Inside The NBA poudaril pomen ekipnega duha: »Na tem gradimo. Smo odlična ekipa, z odlično kemijo. Gradimo na povezanosti. Težko je gledati s klopi, a stoodstotno verjamem in zaupam v fante. In nocoj so to storili.« Dodal je še, da bi lahko »hitro začeli kazati s prsti ali se obrnili drug proti drugemu. Ampak zbrali smo se kot ekipa, poskrbeli, da smo se vsi spodbujali. Nadaljuj z borbo, grizljaj naprej.« Kritičen pa je bil do svoje igre, rekoč: »Moram biti boljši vodja.«

Pri Pacersih, ki so tako na domačem parketu izpustili priložnost za povišanje vodstva na 3:0, je Tyrese Haliburton dosegel dvajset točk in šest podaj, Myles Turner pa 19 točk. Pascal Siakam, ki je blestel na drugi tekmi z 39 točkami, jih je tokrat dodal 17. Indiana je tako še četrtič v zgodovini izgubila, ko je tekmo igrala na isti dan kot slovita dirka Indianapolis 500; dve od teh porazov sta bili prav proti Knicksom.

Knicksi so s to zmago postali prva ekipa v zgodovini lige NBA, ki je v eni končnici trikrat nadoknadila zaostanek dvajsetih točk. FOTO: Gregory Shamus/AFP

Dodaten udarec za Indiano je poškodba gležnja Aarona Nesmitha, njihovega ključnega obrambnega igralca, ki se je poškodoval v tretji četrtini, kot poroča The Athletic. Čeprav se je vrnil v igro, je njegov nastop na četrti tekmi vprašljiv. Trener Rick Carlisle je po tekmi za medije povedal, da več o Nesmithovem stanju ne bo znano pred ponedeljkom. Carlisle je bil kritičen do igre svoje ekipe: »Slabo smo zaključili tretjo četrtino in nismo dovolj dobro začeli četrte. Tekma se je spremenila v izenačen boj, oni pa so v končnici bolje izvajali akcije, mi pa ne. Zato jim čestitam za trd boj in vztrajnost. V tretji četrtini smo imeli precejšnjo prednost, a nismo dovolj dobro napadali in se izogibali napakam.«

Knicksi so s to zmago postali prva ekipa v zgodovini lige NBA, ki je v eni končnici trikrat nadoknadila zaostanek dvajsetih točk, vse tri zmage pa so dosegli v gosteh, izpostavlja Jared Schwartz iz New York Posta. Obe ekipi sta bili precej uspešni pri prostih metih; Knicksi so jih zadeli 17 od 39 (90 odstotkov), Pacersi pa 27 od 33 (81 odstotkov). Met za tri točke pa ni bil bleščeč: New York 11/32 (34,4 odstotka), Indiana pa le 5/25 (20 odstotkov).

Carlisle je bil kritičen do igre svoje ekipe. FOTO: Gregory Shamus/AFP

Trener Tom Thibodeau je po tekmi pohvalil celotno ekipo: »V četrti četrtini smo bili najboljši. Veliko fantov je stopilo v ospredje. Karl-Anthony Towns je bil izjemen, Josh Hart je odigral vsestransko dobro – počne tisto, kar Josh pač počne, kar je vse – mislim, da nam je Deuce McBride je odigral izjemno, ko je bil Jalen Brunson v težavah z osebnimi napakami. OG Anunoby je bil sijajen skozi vso tekmo. Mitch Robinson nam je dal nekaj odličnih minut, nato pa sta Landry Shamet in Delon Wright prav tako opravila zelo dobro delo.« O Townsovem junaštvu je dodal: »To je nekako mantra ekipe. So nesebični fantje. Ko nekdo steče, ga poskušaš še naprej spodbujati. In to je prepoznavanje tistega, kar deluje. Tako so vsi sodelovali, da bi našli odprte mete za Townsa, kar je bilo pomembno.«

Četrta tekma serije bo v noči na sredo po srednjeevropskem času, prav tako v Indianapolisu, kjer bodo Pacersi iskali izenačenje na domačem terenu, Knicksi pa priložnost za popoln preobrat v seriji.