Olimpijinih pet minut v višji prestavi je bilo dovolj

Iz prehoda iz starega leta v novo ni bilo mogoče rokohitrsko spremeniti razmerij sil med slovenskima košarkarskima tekmecema v regionalni ligi ABA: Krka je še v rezultatski krizi, Cedevita Olimpija v naletu. S četrto zmago v nizu, za katero je potrebovala le nekaj čvrstejših in odločnejših minut na koncu tretje četrtine ter začetku zadnje, je v 14. kolu z 90:83 strla Krko in podaljšala njen niz porazov na osem.

Novomeščani so bili po malem po dobrih tridesetih minutah odločnega boja in slabih desetih minutah neenakovrednega tudi upravičeno "s peno na ustih". Nekaj spornih sodniških odločitev je šlo v ljubljanski prid v trenutkih, ko so že močno utrujeni in načeti gostitelji potrebovali vsaj malo zaščite. Tudi sodniške. Še posebej pa razpoložena dolenjski Američan Adonis Thomas in "južni sosed" Rok Stipčević.

Postavnega Thomasa so sodniki "pravočasno" in preostro poslali na klop s četrto osebno napako ob koncu tretje četrtine, motorju novomeške igre pa je zmanjkalo goriva. Ko je zaradi petih osebnih napak z igrišča odšel Jurij Macura, v trenutkih, ko je bila Olimpija že v zaletu in je tudi prišla v vodstvo (73:71), se je zatemnilo še Luki Laporniku, ker mu sodnik ni želel dosoditi prekrška pri metu za tri točke. Le nekaj trenutkov za tem, ko je iz podobnega meta in oviranja na drugi strani Zach Auguste dobil darilo v obliki treh prostih metov, je bilo neznank o zmagovalcu konec.

Po pol ure lovljenja, rutinski zaključek

Olimpija je dvoboj, v katerem je skoraj 30 minut igrala v nižji prestavi, zelo lagodno, z vidno "praznim" Jako Blažićem, nerazpoloženim Edom Murićem in je v 25. minuti zaostajala že za 13 točk (45:58), rutinirano zapeljala do zmage. Kljub vsemu je bila očitna razlika v kakovosti in le vprašanje trenutka je bilo, kdaj bo daljša klop in večja angažiranost prisilila oslabljenega tekmeca k vdaji.

Domači trener Dalibor Damjanović ob zavedanju, da se brez ustreznega znanja številčnejše "vojske" ne more zoperstaviti bolj usposobljenim in kakovostnejšim tekmecem, ni imel razlogov za nezadovoljstvo.

Krka: Cedevita Olimpija 83:90 20:20, 42:33, 69:61; Dvorana Leon Štukelj, gledalcev 700, sodniki: Majkić (Slovenija), Juras (Srbija), Nikšić (BiH). Krka: Gibbs 6 (1:1), Stipčević 20 (4:4), Stipaničev 6, Škedelj 7 (3:5), Lapornik 14 (4:4), Macura 6 (0:2), Klobučar 3, Thomas 21 (2:2); Cedevita Olimpija: Pullen 22 (4:6), Ferrell 16 (5:5), Ejim 9, Murić 1 (1:2), Auguste 22 (10:12), Blažič 5 (3:4), Omić 7 (3:5), Radovanović 8 (1:2). Druga izida – Borac: Igokea 61:88, Split: Crvena zvezda 62:66; danes: Cibona – Mornar, Partizan – Zadar; preloženo: FMP – Budućnost, Studentski centar – Mega; vrstni red: Crvena zvezda 13:1, Budućnost 10:3, Cedevita Olimpija 9:5, FMP 10:3, Partizan 10:2, Igokea 8:6, Cibona, Mornar in SC Derby po 8, Mega Mozzart 5:7, Zadar 4:9, Krka 3:11, Split 2:12.

"Za pristop, borbenost, za vse, kar so prikazali, si moji fantje zaslužijo pohvale. Dokler smo imeli moči in dovolj igralcev za rotacijo, smo igrali košarko, potem pa sta padli zbranost in kakovost igralcev, ki so v danem trenutku lahko igrali in je slabša od nosilcev igre. Še vedno nam manjka pet igralcev, čarovniki smo v tem, kar delamo. Čestitke tudi Olimpiji za zasluženo zmago," je bil objektiven Damjanović, ki mu je več kot očitno zmanjkal ustrezen mož za "nadurna dela", kakršnega je imel v Marku Radovanoviću ljubljanski trener Jurica Golemac.

Adonis Thomas je bil dolgo trn v peti Ljubljančanom. FOTO: ABA

"Nikoli na izpostavljam posebej igralcev, a tokrat je bil Radovanović ta, ki nam je dvignil igro v obrambi in napadu ter odigral šolsko in pametno košarko. On je s svojimi podajami in obrambo izpeljal preobrat," je Golemac pokazal junaka in opisal pot do zmage. "Začeli smo premehko, prelahko, preveč individualno, brez podaj, potem pa smo se ustrašili in začeli igrati, kot znamo, še posebej v obrambi. Iz tega pa so potem prišli odprti meti."

Cedevita Olimpija bo v naslednjem kolu, 8. t. m. gostila še en klub iz spodnjega dela razpredelnice Borac iz Čačka, Krko pa čaka gostovanje pri Mornarju iz Bara.

