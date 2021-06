O'Neal po letu žalovanja spet blizu stari formi

Za Men’s Journal je Shaquille O'Neal, ki je po končani igralski karieri postal priljubljen komentator televizije TNT, priznal, da je v zadnjih mesecih veliko in nezdravo jedel ter gledal Netflix, streznil pa se je šele v trenutku, ko je videl 70-letnika z mišicami po celem telesu.



»Zdaj sprejemam boljše odločitve. Moja težava je bila, da sem bil vedno tip, ki so mu bili všeč sendviči,« je povedal 49-letnik. »Sendvič za zajtrk, sendvič za večerjo, sendvič za malico. Ko se je name zgrnilo še lansko leto in nisem mogel spati, sem vstal in si naredil en sendvič ob treh zjutraj, drugega ob petih ... Dojel sem, da tako ne morem več naprej, tako da sem si dejal: 'Želim si še enkrat sleči majico na Instagramu.'«



S precej vitkejšo postavo se je na omenjenem družbenem omrežju že pohvalil, kot pravi pa se je odpovedal kruhu, čokoladi in finemu pecivu: »Zdaj jem le sadje, napitke s proteini, solate, ribe, piščanca, šparglje in drugo zelenjavo. Vsi moji obroki so zelo majhni, že sem izgubil kakšnih deset kilogramov. Začel sem videvati reči, ki jih nisem 20 ali 30 let, denimo moj 'six-pack' (trebušne mišice, op. a.). Tega nisem imel vse od takrat, ko sem bil leta 2006 član Miamija.«

Telo je tempelj

Brez gibanja uspeh seveda ne bi bil tako opazen, O'Neal je namreč začel z rednimi treningi, ki vključujejo 20 minut »kardia«, nato pa sledi delo na prsnih mišicah, bicepsih in tricepsih ter trebušnih mišicah in hrbtu. Vadba naj bi mu na dan vzela po eno uro.



»Zaradi bolečin še vedno ne morem skakati in teči. Čeprav sem s tekom že malce poskusil. Vsaj eno uro na dan sem oddaljen od trebuha Charlesa Barkleyja,« se je O'Neal še pošalil iz svojega komentatorskega kolega in še enega velikana lige NBA.



»Telo je tempelj in moramo ga ohranjati v formi. Vem, kako je s tem pri osebah s 45 ali več leti, še posebej, če smo bili nekoč vrhunski športniki. Zdaj imamo delo, otroke, pozno pridemo domov in res nimamo veliko časa zase. Želimo se le usesti in gledati televizijo ter počivati in se sprostiti pred spanjem. A če lahko na dan najdete eno uro za odhod v telovadnico, kjer boste prišli v formo, vam bo to pomagalo pri boljšem počutju in boljši samopodobi, z večjo količino energije pa boste skozi ves dan tudi produktivnejši,« je starejši generaciji na dušo položil O'Neal.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: