Dallasovi strelci in tudi Luka Dončić povsem razglašeni

»Igral sem obupno, celotna ekipa je bila slaba. Vsakdo nas lahko premaga. Že na naslednji tekmi mora biti boljši pristop,« se je posul s pepelom v uvodnih devetih tekmah najboljši strelec lige NBA Luka Dončić. Že v noči na petek bosta Dallas in 23-letni Ljubljančan poskušala pozabiti izjemno slab večer v Orlandu ter poraz z 87:94. Teksašani bodo gostovali v Washingtonu.

Luka Dončić je bil res nerazpoložen v dvorani Amway Center. Zgrešil je kar 20 metov iz igre in dosegel le 24 točk, 6 skokov in 6 podaj. Orlando, ki je na zadnji na Vzhodu, je v zadnji četrtini prišel do zmage.

Dallasov trener Jason Kidd je Dončića na začetku zadnje četrtine pustil na klopi in ga poslal v igro šest minut pred koncem. Zamisel se ni izšla, ker je slovenski zvezdnik s preveč samostojno igro zapravil preveč napadov in je imel tudi zelo tresočo roko, saj je iz igre skupno zgrešil kar 20 metov – 9:29 iz igre, 2:11 za tri.

Zadeli le 11 trojk od 42 metov

Tudi Dončićevi soigralci so bili strelsko zelo razglašeni, saj so zgrešili 31 metov izza črte in povrhu izgubili tudi skok z 29:49. Najboljši strelec Dallasa je bil Spencer Dinwiddie z 29 točkami. Dallasov met iz igre je bil le 37-odsoten, zadeli so le enajst trojk od 42 metov.

»Nismo zadeli čistih metov. Če si sam, moraš zadeti. Veliko izdelanih položajev smo si priigrali in prepričan sem, da bomo že na naslednji tekmi več zadevali,« se ni pretirano vznemirjal Kidd.

Za Orlandovo tretjo zmago v sezoni sta bila najzaslužnejša Franz Wagner z 22 točkami in Wendell Carter s 13 točkami in 12 skoki. Center Bol Bol je zadel dve trojki, tudi Mo Bamba je bil odličen v raketi. Prvi izbor na letošnjem naboru Paolo Banchero, ki je v ponedeljek Houstonu nasul 30 točk, ni igral zaradi zvitega gležnja.

Goran Dragić je igral 26 minut v porazu proti New Orleansu. FOTO: Kamil Krzaczynski/Usa Today Sports

Dragićevih 14 točk premalo, Čančar ni igral

Chicago je izgubil proti New Orleansu s 111:115. Goran Dragić je dosegel 14 točk ((6/:11 iz igre, 1:5 za tri, prosti meti 1:1, 6 podaj in 3 skoki v 26 minutah) za gostitelje, ki so doživeli sedmi poraz. Ljubljančan je ob koncu tretje četrtine nanizal pet točk za vodstvo Chicaga z 82:79. Najboljši strelec tekme je bil DeMar DeRozan s 33 točkami, pri tekmecih pa sta bila najboljša Brandon Ingram z 22 točkami in Jonas Valančiunas z 21. (13 skokov).

Vlatko Čančar ni igral za Denver.