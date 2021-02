Oslabljeni Denver kljub 43 točkam Jokića poražen v Bostonu

Malone: Jokićevi soigralci bodo morali prispevati več

Brooklyn izničil 24 točk zaostanka

Rezultati lige NBA

Standings provided by SofaScore LiveScore

Košarkarji Denverja so ponoči v oslabljeni zasedbi gostovali v Bostonu in kljub izjemni predstavi prvega zvezdnikaizgubili z 99:112.Srbski košarkar je tekmo končal s 43 točkami (met iz igre 16-23), 6 skoki in 5 asistencami, vendar pa ni mogel preprečiti petega poraza na zadnjih 10 tekmah.Ekipi se je premočno poznala odsotnost treh članov začetne petorkein, za nameček sta manjkala tudiinTako je bila prevelika odgovornost na plečih Jokića, ki je dosegel več kot štirideset odstotkov točk svoje ekipe. Drugi najboljši strelec je bils 25 točkami,pa je v 6 minutah dosegel 2 točki, ujel še dve odbiti žogi, imel pa tudi asistenco in ukradeno žogo.Glavni trener Denverjaje po tekmi pohvalil odlične igre Nikole Jokića v tej sezoni, okrcal pa prispevek njegovih soigralcev: »Potrebuje pomoč soigralcev. Že jutri nas čaka nova tekma in Nikola gre vsak večer na parket in naloži ekipo na svoj hrbet. Soigralci bodo morali pokazati več in mu pomagati. Jamal Murray je to sicer skušal storiti, vendar pa kot začetni branilec ne sme imeti 9 izgubljenih žog. Tudi ostali igralci bodo morali najti način, kako prispevati svoj delež. To samo priča o tem, kako dobro igra Nikola, zato je kandidat za najkoristnejšega igralca lige. A ostali bodo morali prispevati več, upam, da bo tako že jutri,« je svoje misli že usmeril k tekmi z Washingtonom.Košarkarji Denverja so prav v vseh četrtinah dosegli manj točk od tekmecev. Vodili so samo v uvodni četrtini, največ za 6 točk, in nazadnje pri izidu 26:25.Tako so vso tekmo poskušali uloviti Boston, kar jim je v tretji četrtini tudi uspelo (71:71), a so domačini znova pobegnili z nizom 15:4, do konca tekme pa se prednost ni več spustila pod 7 točk.Pri Keltih je bil najučinkovitejšis 27 točkami,jih je prispeval 21,pa 17.Na zadnji tekmi večera so Brooklyn Nets na gostovanju pri Phoenixu zmagali po velikem preobratu s 128:124 in se dvignili na drugo mesto vzhodne konference.Gostje so igrali brez zvezdnikovin. Tekmo so začeli zelo slabo in tik pred polčasom zaostajali z 49:73, pred zadnjo četrtino pa z 88:100, vendar so se izvlekli iz godlje. V zadnjih 12 minutah so namreč dosegli kar 40 točk in dokončali velik preobrat.Največ zaslug za zmago je imelz 38 točkami, 11 asistencami in 7 skoki,je dodal 22 točk.Pri domačih je bil najboljši strelecz 29 točkami.Boston Celtics - Denver Nuggets 112:99 (Brown 27, Tatum 21; Jokić 43, Murray 25, Čančar 2 točki, 2 skoka, asistenca in ukradena žoga v 6 minutah)Memphis Grizzlies - New Orleans Pelicans 113:144 (Morant 28, Anderson 19; Williamson 31, Hart 27)Milwaukee Bucks - Toronto Raptors 113:124 (Antetokounmpo 34, Connaughton 20; VanVleet 33, Siakam 23)Minnesota Timberwolves - Los Angeles Lakers 104:112 (Edwards 28, Towns 15; James 30, Schröder 24)Oklahoma City Thunder - Portland Trail Blazers 104:115 (Dort 23, Diallo 17; Lillard 31, Trent 19)Phoenix Suns - Brooklyn Nets 124:128 (Paul 29, Booker 22; Harden 38, Harris 22)Detroit Pistons - San Antonio Spurs