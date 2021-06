Paul še drugič zasenčil Jokića, Čančar blizu rekordu

Slovenski reprezentantse je na drugi tekmi konferenčnega polfinala v Phoenixu približal rekordu kariere na tekmah končnice (6 točk) in jih tokrat dosegel pet v šestih minutah, dodal je še skok. A vse je bilo tudi tokrat v znamenju, ki mu je obračune v prvem krogu proti ekipi Los Angeles Lakers povsem pokvarila poškodba rame, dvoboje z Denverjem in novopečenim najkoristnejšim igralcem ligepa je odprl v izjemnem slogu.Tokrat je 17 točkam dodal še kar 15 podaj za dvojni dvojček, velja pa poudariti, da ni izgubil niti ene žoge. Dvojni dvojček je z 18 točkami in desetimi skoki uspel tudi, Phoenix pa je suvereno zabeležil še drugo zmago in lahko v konferenčni finale napreduje že v primeru dveh uspehov na naslednjih obračunih v Denverju. Tudije zbral deset skokov in še 16 točk za nov dvojni dvojček v domači ekipi, 16 točk je prispeval šeJokić se je ustavil pri 24 točkah in 13 skokih dan po tem, ko so ga prvič v karieri razglasili za najkoristnejpega igralca sezone kot prvega člana Denverja v zgodovini kluba. A s soigralci je bil v Arizoni spet precej nemočen, ob polčasu je bila sicer razlika še znosnih deset točk, a po dveh trojkahje v tretji četrtini naskok hitro narasel na 60:43. V zadnjo četrtino se je klub iz Arizone podal z naskokom 86:67, nato je prednost znašala tudi že kar 31 točk. Crowder je blestel z metom z razdalje in tudi z bolj neposrednimi prijemi, potem ko se je pomeril zin sta po prerivanju oba dobila tehnični napaki. V naslednjem napadu je Crowder izsilil osebno napako Gordona in poskrbel za navdušenje 16.529 navijačev v Phoenix Suns Areni.Še več navdušenja je pred razprodanimi tribunami požel Paul, ko je v zadnji četrtini s 15. podajo na tekmi zaposlil, še prej pa osmešil. 36-letni veteran je nato še dvakrat zadel za tri točke in navijači so lahko že začeli sanjati o prvem nastopu v konferenčnem finalu po kar 11 sezonah. Denver je v prvem polčasu za tri metal 1/13, sicer pa v prvem polčasu v napadu ni preveč blestel niti Phoenix. Gostje so imeli nekaj težav s poškodbami, a stain(zadnja stegenska mišica) vseeno nastopila. Prvi, ki naj bi ga mučile težave s hrbtom, je odigral 27 minut in dosegel 11 točk ob metu 3/13 iz igre. Barton je zaigral prvič po okoli mesecu in pol premora in v 16 minutah zbral deset točk.: Denver Nuggets 123:98 - Phoenix vodi z 2:0 v zmagah