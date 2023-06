Po 10 letih Partizan osvojil lovoriko

V napeti finalni seriji končnice lige ABA so košarkarji Partizana s skupnim izidom v zmagah 3:2 premagali mestnega tekmeca Crveno zvezdo. Črno-beli so bili na odločilni tekmi št. 5 boljši s 96:85 in se po natanko 10 letih razveselili lovorike zmagovalcev.

Za slovo od sezone regionalnega tekmovanja se je v beograjski areni zbtalo rekordnih 22.190 gledalcev. Junak zadnje predstave je bil z 32 točkami Kevin Punter, ne gre pa pozabiti, da je na poti do končnega slavja moštvo slovitega trenerja Željka Obradovića v polfinalu izločilo Cedevito Olimpijo.