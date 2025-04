Po 12 trojkah poslal svarilo Dončiću: Tank je poln! (VIDEO)

Torkov večer v ligi NBA je prinesel strelske presežke, Nikola Jokić je s kar 60 točkami postavil rekord kariere, a to ni bilo dovolj za zmago Denverja proti Minnesoti. Zelo zanimivo tekmo so odigrali tudi Golden State Warriors, naslednji tekmeci Luke Dončića, ki v Los Angeles prihajajo v petek zjutraj (4.00). Steph Curry se je ustavil šele pri 52 točkah.

Ostrostrelec po prihodu Jimmyja Butlerja v San Francisco igra kot prerojen, po tednu dni odsotnosti zaradi lažje poškodbe je eksplodiral proti Memphisu. Ob zmagi s 134:125 je zadel prvih pet metov iz igre, od tega štiri trojke, že v prvem polčasu je od 10 trojk zgrešil le dve in zbral 32 točk. Do konca tekme je zadel 12 trojk, to je bila že 27. tekma Curryja z vsaj desetimi zadetimi meti za tri, drugi na večni lestvici je Klay Thompson (8.).

»Počutim se odlično, precej pomlajeno, teden dni odmora mi je dobro del. Tank je zdaj lepo poln,« pred zaključkom rednega dela in končnico v ligi NBA napoveduje Curry. Trener Steve Kerr ga opazuje že več kot desetletje, a je še vedno začuden nad njegovimi mojstrovinami: »52 točk ob tem, da ima na sebi dva, tudi tri branilce, to je neverjetno. Občudoval sem ga, še preden sem bil njegov trener, a me vedno znova preseneti. Gledati ga je neverjetno.«

Dončića v petek čaka veliko dela, če bo LA želel doseči tretjo zmago v nizu, Draymond Green pa verjame, da je Curry lahko še boljši. »To zagotovo ni bila njegova najboljša predstava, težko rečem, katera je bila, a to ni to. Lahko je še boljši,« zagotavlja drugi steber šampionske zgodbe bojevnikov, ki traja dobro desetletje in je prinesla štiri šampionske prstane v zaliv San Francisca.

Petkov dvoboj bo imel posebno težo, LA in Golden State bi se lahko pomerila tudi v prvem krogu končnice, če bosta končala na 4. in 5. ali 3. in 6. mestu, kar v izenačeni zahodni konferenci ni nemogoče, odgovor pa bomo dobili v naslednjem tednu in pol.