Dončić vodil veliko trojko Los Angelesa do zmage, ki šteje dvojno

V derbiju zahodne konference za četrto mesto so Los Angeles Lakers pokazali pravi obraz. Velika trojka Luka Dončić, LeBron James in Austin Reaves je bila razigrana, skupaj so dosegli 85 točk in odpravili žilavi Memphis s 134:127, preobrata tokrat v končnici ni bilo. Luka je tekmo končal z 29 točkami, 8 skoki in 9 asistencami.

V Memphisu so pred tekmo nepričakovano odpustili trenerja Taylorja Jenkinsa, čeprav se Grizliji borijo za četrto mesto in bodo igrali v končnici, velik del sezone pa so odigrali brez prvega zvezdnika, Ja Morant je številne tekme zaradi poškodb izpustil. V zadnjih dveh mesecih je Memphis ob 12 zmagah zabeležil še 22 porazov in le 14 dni pred končnico se je športni direktor Zach Kleiman odločil za šok terapijo.

Foto Petre Thomas/Reuters

Proti rivalom za četrto mesto še ni obrodila sadov, po boleči trojki Josha Giddeyja s sredine so se LA Lakers hitro pobrali in gostujočo turnejo zaključili z zmago. Tekmo so odprli dobro, Dončić je v prvi četrtini zadel tri mete iz igre, tudi prvo trojko po koraku nazaj prek roke branilca in potegnil voz Jezernikov do vodstva s 39:28. Kot je že v navadi, je bil v drugem delu igre Luka manj agresiven, na polčas pa so gostje vseeno odšli z dvomestno prednostjo.

Znova bi jih lahko drago stala slaba tretja četrtina, v kateri so zapravili večino vodstva, a so imeli v zadnjih 12 minutah dovolj mirne živce, predvsem pa tri razpoložene posameznike. Tekma je bila izenačena, Memphis je vodil s 111:108, ko se je Luka za zadnjih devet minut vrnil na parket in prevesil tehtnico na stran Kalifornijcev za pomembno zmago. Četrto mesto namreč v prvem krogu končnice prinaša prednost domačega terena, kar v izenačeni konkurenci na Zahodu lahko igra veliko vlogo.

Dončić je sledil svojemu povprečju v Los Angelesu, iz igre je metal 44-odstotno, zadel je 8 od 18 metov iz igre, tokrat le dve trojki iz devetih poskusov. Bil pa je odličen s črte prostih metov, v zadnjem obdobju je Luka spet postal bolj agresiven s prodori v raketo, zadel je 11 prostih metov, šele zadnjega 11 sekund pred koncem tekme je vrgel mimo. Slovenskemu zvezdniku se odpira tudi več prostora za asistence, le ena mu je zmanjkala do dvojnega dvojčka, izgubil je solidne tri žoge, Lakers pa so z njim na parketu dosegli 11 točk več od Memphisa, s čimer je bil najboljši v prvi peterki.

Prvi strelec Jezernikov je bil v sobotnem večeru Austin Reaves, za 31 točk je zadel pet trojk in bil nezmotljiv na črti prostih metov (10/10), dobro predstavo je pokazal tudi James s 25 točkami. Los Angeles se zdaj vrača domov, v noči na torek bodo gostili trenutno drugouvrščeni Houston. LA ima zdaj zmago naskoka pred Memphisom in že tri pred šestimi LA Clippers.

Memphis Grizzlies – Los Angeles Lakers 127:134 (28:39, 33:33, 38:30, 28:32)

Reaves 31, Dončić 29, 8 skokov in 9 asistenc, James 25; Bane 29, Jackson ml. 24, Morant 22.