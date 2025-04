Dončić z veseljem polni mrežico teksaških tekmecev (V ŽIVO)

Ob koncu gostujoče turneje so košarkarji Los Angelesa v Memphisu pokazali najboljšo predstavo v zadnjem tednu dni, Luka Dončić, LeBron James in Austin Reaves so odigrali najboljšo tekmo, ko so bili skupaj na parketu. Zdaj jih čaka dvoboj s Houstonom, moštvo iz največjega mesta v Teksasu drži drugo mesto v zahodni konferenci in je v odlični formi.

LA Lakers ponavljajo, da je osnovni cilj zaključka rednega dela sezone, da se izognejo nepredvidljivemu play-in turnirju in zasedejo eno od prvih šestih mest v konferenci. Tudi drugo mesto za Jezernike še ni nedosegljivo, vrnitev na položaj, kjer so za kratek čas pred tedni že bili, lahko začnejo z zmago proti razpoloženemu Houstonu.

Luka ve, kako premagati Houston, na dosedanjih 18 tekmah je proti Teksašanom v povprečju dosegal 31 točk, 10 skokov in osem asistenc, na treh tekmah v lanski sezoni je bil še boljši, povprečno je dosegal po 41 točk, 10 skokov in 9 asistenc. Pravi strelski izbruh Dončića navijači v LA-ju še čakajo, tudi na račun napadalne strategije, ki ni osnovana le okrog slovenskega zvezdnika. Lakers se bodo s Houstonom še enkrat pomerili 11. aprila.

FOTO: Michael Reaves/AFP