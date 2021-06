Po 29 letih je slovenske olimpijske upe prevzel Luka Dončić

V nadaljevanju preberite:

S 13 zaporednimi nastopi na evropskih prvenstvih in zlatim vrhuncem v Istanbulu 2017, tremi uvrstitvami na svetovna prvenstva in bogato zbirko kolajn posameznih igralcev iz časov izjemne jugoslovanske košarke je slovenska reprezentanca požela zavist tudi pri silah z veliko večjim kadrovskim potencialom. Ni pa še uresničila sanj o samostojni predstavitvi na olimpijskih igrah. Če še kaj velja pravilo, v tretje gre rado, bi lahko zaokrožila svoj opus že do 4. julija letos v Kaunasu. Ji bodo pomagale tudi izkušnje minulih 29 let?