Po Goranu Dragiću v Torontu pristal še Bonga

Potem ko je slovenski košarkarski zvezdnik Goran Dragić lani z Miami Heat zaigral v velikem finalu lige NBA, ga je vročica pred letošnjo sezono poslala k Toronto Raptors, prvakom 2019. Zdaj se v kanadsko ekipo seli tudi nemški košarkar Isaac Bonga, ki je zadnji dve sezoni igral za Washington Wizards.



Dragić je končal v veliki menjavi igralcev, v kateri je vročica pridobila Kyla Lowryja iz Toronta in za 90 milijonov dolarjev (76,68 milijona evrov) zadržala na Floridi Duncana Robinsona, Ljubljančan pa bo kariero, če ne bo novih rošad, nadaljeval pri Torontu. Lowry bo po devetih sezonah v kanadskem velemestu, mnogi ga imajo za najboljšega igralca tega kluba v zgodovini, ki je Toronto leta 2019 popeljal tudi do naslova prvaka, kariero nadaljeval na Floridi.



Že košarkar sam je prek družbenih omrežij napovedal, da bi se rad preselil v Miami, ESPN pa poroča, da bo za tri leta podpisal pogodbo, vredno 90 milijonov dolarjev. V zameno zanj sta se na sever preselila Precious Achiuwa in 35-letni nekdanji kapetan slovenske reprezentance.

