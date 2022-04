Po marčevski norosti čas, da znori Luka

V nadaljevanju preberite:

Za zaključek univerzitetnega košarkarskega prvenstva v ZDA imajo onkraj luže naziv marčevska norost. Kako ironično, marca meseca smo na zemeljski obli videli pravo norost. Le kako pa bi potem lahko poimenovali končnico elitne lige pod obroči NBA? »Norost«, ko morajo večino bremena na svoja košarkarska pleča vzeti zvezdniki in svoje ekipe popeljati čim dlje na poti do naslova prvaka. Videlo se bo, kdo je junak in toliko nor, da bo na vsaki tekmi vpisal trojnega dvojčka in s tem pripomogel k zmagi svoje franšize. Ali je Luka Dončić dovolj »nor«?