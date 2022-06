Po Stožicah še v Stockholm, avgusta bo že v Miamiju

V nadaljevanju preberite:

Enačbe slovenske košarkarske reprezentance imajo zelo prepoznavne spremenljivke. Ko je lahko računala tako na Gorana Dragića kot Luko Dončića, je prepričljivo osvojila zlato kolajno na evropskem prvenstvu 2017. Brez obeh je ostala brez vozovnice za svetovnem prvenstvu 2019. Ko se je v moštvo vrnil Dončić, se je povsem približala olimpijski kolajni, brez njega pa februarja dvakrat klonila proti Finski v boju za mundial 2023. Kaj se torej v četrtek obeta Hrvatom v Stožicah in v nedeljo Švedom v Stockholmu proti Sloveniji z obema superzvezdnikoma? Nič dobrega.

Kdo je prepričal Dragića, naj se poslovi pred domačimi gledalci in kakšni so njegovi načrti v času EP? Kdo bo kapetan Slovenije na naslednjih dveh tekmah? Kako vidi njegovo vlogo Luka Dončić in kaj pravi o kritikah iz hrvaškega tabora?