Po velikem slavju se je Cibona znašla na pragu stečaja

V nadaljevanju preberite:

Hrvati so ob prebegu zagrebške Cedevite v Ljubljano izgubili svoj edini košarkarski klub višje ravni – na evropski sceni nimajo zastopnika, hkrati pa jih je vse bolj mikal umik iz lige ABA –, po zelo obetavni sezoni Cibone pa je njene navijače pričakal šok. V petek je pod vodstvom slovenskega trenerja Gašperja Okorna dobila peto tekmo finala DP z Zadrom in prvič po letu 2013 proslavila dvojno domačo krono, nato pa je hitro prišla streznitev. Dvakratni evropski prvak (1985 in 1986) in dvakratni zmagovalec evropskega pokala (1982 in 1987) je pred stečajem!

Kako se je dolgoletna srhljivka približala epilogu? Kako je zadnje tedne preživel Okorn? S kakšnimi prijemi je prebrodil končnico DP in kako vidi prihpdnost kluba?