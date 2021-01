Podarili so kar 23 žog, a osvojili obe točki

Zadar : Cedevita Olimpija 78:80 (57:66, 31:40, 12:20) Dvorana Krešimirja Ćosića, brez gledalcev, sodniki Dragojević (ČG), Nikolić in Milojević (oba Srb).

Zadar: Carter 10 (3:4), Justice 20 (2:2), Palokaj 3, Vuković 7, Bursać 12 (1:4), Junaković 5, Mavra 9 (4:5), Onuaku 8 (2:2), Planinić 4 (4:4); Cedevita Olimpija: Perry 14 (5:5), Hopkins 13 (3:4), Duščak 1 (1:2), Murić 6, Blažič 23 (4:6), Brown 7 (5:8), Hodžić 4 (1:2), Jones 12 (2:2).

Od +12 do -4

Zadar – Gostovanja v Novem mestu se košarkarjem Cedevite OIimpije očitno izmikajo. Zaradi stopnjevanja pandemije so ostali brez poti na Dolenjsko že v zadnjem kolu prejšnje sezone lige ABA, zaradi karantene Krkinega moštva pa so morali preložiti tudi dvoboj 14. kola novega regionalnega prvenstva. Namesto slovenskega derbija so zato odigrali zaostali dvoboj 9. kola v Zadru, po katerem so jih prevevali mešani občutki. Zmagali so namreč z zelo (pod)povprečno predstavo.»Pomembna tekma, pomembna zmaga. Po seriji potovanj in tekem v gosteh smo imeli med soočenjem z Zadrom težave še z odsotnostjo. Vnovič so se s preglavicami zaradi osebnih napak znašli naši branilci, ampak kapa dol celotnemu moštvu. Po zapravljenem visokem vodstvu nismo obupali, temveč smo zaupali vase,« je po srečnem razpletu ocenil Olimpijin trenerSpomnimo se lahko, da so Ljubljančani lani klonili v Zadru kar s 63:101, tokrat pa so vodili domala celo tekmo, največ z 12 točkami razlike (65:53), čeprav so nastopili v oslabljeni zasedbi. Pogrešali so tudi obolelega centra Ivana Marinkovića (testiranje na covid-19 je bilo negativno), nedavno pa so ostali brez, ki se je vrnil v Split in v soboto dosegel 20 točk ob dragoceni zmagi nad Budućnostjo.Vrzel se je poznala predvsem na mestu organizatorja igre, saj sta siinnabrala po tri osebne napake že prvih minutah druge četrtine. Posledica je bila kar 16 izgubljenih žog brez meta že do glavnega premora, na koncu 23, prednjačil jes 6. Kapetan stožiškega moštva se je vendarle odkupil s 23 točkami (met za dve 5:9, za tri 3:5, prosti meti 4:6) in 5 asistencami, največjo pomoč pa so mu nudili Perry,inZadar je prvič prišel do vodstva šele tri minute pred koncem, toda prednost 78:74 mu ni zadostovala za tretjo zmago v regionalni sezoni.je pravočasno zadel trojko, Perry je izkoristil vse tri proste mete, gostiteljem pa so se prelomnih trenutkih pošteno tresle hlače. Tik pred koncem je za za tri točke zgrešil še, ki je pred tem zadel štiri trojke.Borac : Partizan 75:71 (Kočović 17, Todorović 14; Dangubić 13)Mega : Igokea 84:86 (Petrušev 27; Atić 28, Clemmons 15)Split : Budućnost 78:77 (Ukić 20, Mesiček 18; Cobbs 19)Krka – Cedevita OlimpijaCrvena zvezda – CibonaMornar – Zadar.