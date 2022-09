Podprvaki lige NBA suspendirali glavnega trenerja

Pri slovitem klubu, s katerim je Ime Udoka ob koncu svoje prve sezone kot glavni trener osvojil naslov podprvaka, so kot razlog navedli kršitev internih pravil. Odločitev o prihodnosti 45-letnega trenerja bomo sprejeli pozneje, so pri Bostonu sporočili v izjavi za javnost.

Več ameriških medijev, med njimi ESPN, Athletic in Washington Post, pa je poročalo, da je imel Udoka »neprimerno intimno razmerje« z eno od uslužbenk kluba. Četudi naj bi šlo za sporazumno razmerje pri obeh straneh, naj ne bi bilo v skladu s klubskim kodeksom.

Kazen, ki je ena najstrožjih proti glavnemu trenerju lige NBA v zgodovini, je prišla teden dni pred začetkom priprav Bostona na novo sezono.

»Želim se opravičiti našim igralcem, navijačem, celotni organizaciji Celtics in moji družini, ker sem jih razočaral. Žal mi je, da sem ekipo spravil v težko situacijo in sprejemam odločitev kluba. Iz spoštovanja do vseh vpletenih ne bom imel drugih komentarjev,« so Udoko citirali pri ESPN.

Za zdaj še ni jasno, kdo bo pri Bostonu prevzel njegov položaj glavnega trenerja. Prvi favorit je njegov pomočnik Joe Mazzulla. Po povprečni igralski karieri je Udoka najprej delal kot pomočnik trenerja pri San Antoniu, Philadelphii in Brooklynu, lanska sezona pa je bila njegova prva v vlogi glavnega trenerja, ko je sedel na klop Bostona. Svoje delo je opravil odlično in kelte popeljal vse do velikega finala lige NBA, kjer so nato izgubili proti Golden State Warrriors.