Polom Dončića in soigralcev v Denverju

Med tremi slovenskimi aduti v najmočnejši košarkarski ligi na svetu je bil tokrat v tekmovalnem ognju le Luka Dončić. Gostovanje v Denverju pa si bo ohranil v zelo slabi luči – njegovo moštvo je izgubilo kar s 75:106 (56:87, 44:54, 21:29), 22-letni Ljubljančan je zbral 16 točk, 6 skokov in 4 asistence. Pri gostiteljih je bil najučinkovitejši Will Barton s 17 točkami, njegovega soigralca Vladka Čančarja zavoljo lažje poškodbe tokrat ni bilo na igrišču. Prav tako ni igral Goran Dragić, Toronto je brez njega doma po drami pod koši ugnal tekmece iz Orlanda s 110:109.

Dončić se je s soigralci lotil zahtevne naloge in želje po nadaljevanju uspešnega niza v Denverju, pri ekipi iz Dallasa ni bilo drugega evropskega asa Kristapsa Porzingisa. Pozneje pa z izjemo redkih trentukov tudi prave energije ne – Denver je bil v tej noči za razred boljši.

Slovenski zvezdnik je poskušal vzdrževati stik s tekmeci, zdelo se je, da je ob koncu uvodnega polčasa in takrat znižanju izida na znosnih -10, vrnil samozavest soigralcem, pa iz tega ni bilo nič. V drugem delu so gostje tonili iz minut v minuto nižje, ob koncu 3. četrtine je Denver vodil že za 31 točk! Zgolj 56 so jih dotlej dosegli košarkarji iz Dallasa, kar je daleč od ravni moštva, ki meri na višja mesta, kot jih je doseglo v zadnjih sezonah.

Bil je ta večer, ki si ga bo naš zvezdnik poskusil potisniti daleč proč od spomina, želi si le, da bi se v prihajajoči seriji tekem v domači dvorani s soigralci vrnil na zmagoviti tir in si priigral novo zalogo pomembnih točk. Ta tekma pa bo ostala zapisana kot ena od tistih, v kateri ti ne gre prav nič tako, kot si si zamislil ...