Ponavljanje stožiškega vzorca je bolj zgovorno od najboljših opravičil

V nadaljevanju preberite:

Odločilne tekme so postale trn v petah košarkarjev Cedevite Olimpije. V prejšnji prekinjeni sezoni so že domala prestopili prag končnice ABA, a v zadnjih osmih kolih doživeli kar pet porazov. Prenovljena zasedba kaže podobne slabosti: Virtus Bologna, Budućnost in Crvena zvezda so ji po dvakrat prisolili krepke zaušnice na evropski in regionalni sceni, še bolj boleč pa je bil torkov poraz s Cibono. Takšen neuspeh se resnemu moštvu ne bi smel primeriti ne glede na okoliščine.