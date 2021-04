Pred Krko že bržkone odločilni dvoboj za obstanek

Košarkarji Krke so doživeli še 16. poraz v ligi ABA, v kateri ostajajo na predzadnjem mestu. To vodi v razigravanje z drugouvrščeno ekipo lige ABA 2 za obstanek v elitni regionalni druščini.



Bolj kot dvoboj z vodilno ekipo tekmovanja Budućnostjo, ki je v dvorani Leona Štuklja visoko zmagala z 90:70, bo za Novomeščane pomembna naslednja tekma. V petek bodo v zaostali tekmi 23. kola gostili neposrednega tekmeca v obračunu za obstanek. Split ima tri tekme pred koncem zmago več od Krke, ki je prvi medsebojni dvoboj na svojem parketu decembra dobila z dvema točkama prednosti.



Dolenjce nato čakata še zaostala tekma s Crveno zvezdo (20. aprila) in zadnji krog rednega konec tega meseca pri FMP. Črnogorci so danes vprašanje o zmagovalcu razrešili že v prvem polčasu. Med 7. in 17. minuto so naredili delni izid 23:3 in zaostanek sedmih točk spremenili v prednost 36:23. Medtem ko se je pri gostih vseh dvanajst igralcev vpisalo med strelce (največ jih je z osemnajstimi dosegel Justin Cobbs), so pri Krki izstopali le Adin Vrabac s 15 točkami in devetimi skoki, Nejc Barič, ki je dosegel 13 točk (met 6:8, 4 podaje), ter Jure Škifić (11 točk, 8 skokov).

