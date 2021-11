Prepelič: Rekli smo si, da gre osel samo enkrat na led

Tesna zmaga proti Hrvaški ob neprepričljivi igri je bila v koristen poduk slovenskim košarkarjem pred nadaljevanjem kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2023. Tudi v drugem nastopu so slabo začeli, a z odličnim finišem v Kopru ugnali Švedsko, ki je v četrtek prekosila Finsko, sinočnjo zmagovalko nad našimi južnimi sosedi. Junak tekme je bil Klemen Prepelič s 30 točkami, 13 v zadnji četrtini.

Slovenija: Švedska 94:89 (67:63, 22:44, 17:24) Dvorana Bonifika, gledalcev 1600, sodniki Yilmaz (Tur), Bissuel (Fra) in Suslov (Est). Slovenija: Nikolić 14, Blažič 23 (6:7), L. Lapornik 4 (4:4), Murić 12, Dimec 3 (1:2) – prva peterka; Rebec, Rupnik 1 (1:2), Prepelič 30 (12:14), M. Lapornik, Macura 4 (4:4), Čebašek 3; Habot ni igral; Švedska: Hakanson 21 (6:6), Borg 16, Czerapowicz 19, Gaddefors 5 (1:1), Birgander 16 (8:8) – prva peterka; Ramstedt, Terins, Lidqvist 6 (1:1), Spires 4, Löfberg, Person; Markusson ni igral. Met za dve točki: Slovenija 12:27 (44 %), Švedska 20:35 (57 %); za tri: Slovenija 14:30 (47 %), Švedska 11:27 (41 %); skoki: Slovenija 31 (23+8), Švedska 32 (25+7).

Po težavah v Zagrebu je selektor Aleksander Sekulić nekoliko premešal slovensko dvanajsterico. Namesto Alena Hodžića in Jana Kosija je vanjo uvrstil debitanta Blaža Habota in kot tretjega organizatorja Matica Rebca, da bi skupaj z Aleksejem Nikolićem in Luko Rupnikom priganjal po igrišču Ludviga Hakansona. Brez želenega uspeha, saj je ideolog švedske igre vendarle prišel do 21 točk in 14 asistenc.

Nasploh je večina moštva podobno kot proti Hrvaški potrebovala (pre)več časa, da je ujela delovno temperaturo, kar so disciplinirani in natančni gostje s pridom izkoristili in v prvem polčasu vodili 17 minut. Tudi po začetni prednosti 8:0 so namreč vztrajali pri agresivni obrambi, s katero so potisnili Slovence daleč od obroča in jih silili k metom iz neugodnih položajev, hkrati pa so mirno organizirali svoje akcije.

Aleksej Nikolić je odlično opravil svoje delo v prvem polčasu. FOTO: FIBA

Na srečo je pravočasno začel zadevati Nikolić in s tremi zaporednimi trojkami sredi uvodne četrtine preprečil, da bi Švedi nevarno pobegnili, a tudi zaostanek 10:18 in 17:26 ni bil prijeten. Utrujanje Hakansona je pred glavnim premorom za hip obrodilo sadove, in ko je Prepelič začel izkoriščati svoje veščine, se je primanjkljaj le začel topiti. V 15. minuti si je Slovenija prvič priigrala vodstvo (31:30), a ga zadržala le dve minuti. Pred glavnim premorom so Skandinavci znova prevzeli pobudo z 42:36 in se ponašali s 57-odstotnim metom iz igre (Slovenija 41 %, za tri 7:17) in dobljenim skokom (16:14).

13 od svojih 30 točk je Klemen Prepelič dosegel v zadnji četrtini dvoboja s Švedsko.

Dončić jim je vcepil pravo miselnost

Obetaven začetek tretje četrtine z vodstvom 52:44 in 58:51 je razveselil privržence slovenske reprezentance, vendar ni pregnal vseh skrbi. Upanje, da Švedom pojemajo moči, ni imelo trdnih temeljev, tako da sta Prepelič (v prvih 30 minutah 17 točk) in Jaka Blažič (16) vse bolj pogledovala po še kakšen razpoloženem soigralcu, saj je Nikolić obstal na izkupičku iz prvega polčasa. Pravočasno je sicer stopil v ospredje še Edo Murić in njegova krajša epizoda je bila izjemno pomembna. Slednjič so bile vse oči uprte v slovensko obrambo, ki je v zadnji četrtini vendarle prejela 26 točk, Blažiča in predvsem Prepeliča.

Ostrostrelec iz Slovenske Bistrice ni pustil moštva na cedilu. Spravil je v obup Švede, po tesni zmagi pa zadovoljno ocenil: »Od sebe smo dali svoj maksimum, nikoli se sicer nismo odlepili, vendar smo znali unovčiti naše izkušnje. Pravo miselnost nam je vcepil tudi Luka Dončić in po razočaranju v kvalifikacijah za prejšnje SP smo si rekli, da gre osel samo enkrat na led.«



Drugi izid v skupini C – Finska: Hrvaška 77:71 (Maxhuni 15, Huff 14, Valtonen 12; Bundović 16, Perković in Branković po 10).