Pri Tobeyjevih bo v ZDA vihrala slovenska zastava, ki bo begala sosede

Po Anthonyju Randolphu in Jordanu Morganu je Košarkarska zveza Slovenije v polno zadela s še tretjim naturaliziranim košarkarjem iz Združenih držav Amerike. Kljub temu, da je dobesedno »vskočil pet pred dvanajsto«, je Mike Tobey v rekordno hitrem času postal eden ključnih posameznikov v ekipi selektorja Aleksandra Sekulića. O tem pričajo tudi številke: soigralec Klemena Prepeliča pri Valencii je s povprečjem 15 točk in 7,5 skoka (valorizacija 20,5) v olimpijskih kvalifikacijah statistično zaostajal le za Luko Dončićem.



»Pošteno povedano mislim, da to le dokazuje, kako izjemen igralec je. Je eden najboljših na svetu. Jaz? Nekako sem prišel v ekipo in z njim igral pick and roll,« je za Eurohoops povedal Tobey. »Poskušal sem le narediti tisto, kar so potrebovali, da naredim v vsaki napadalni situaciji. Da se obrnem, grem skozi odprt prostor in samo poskušam igrati tam skozi. Da preberem, kaj počne. Vse zasluge mu pripisujem za vso kemijo, ki nama jo je uspelo takoj ustvariti. Zame so bili to eni najzabavnejših trenutkov igranja košarke. Tekal sem okoli in samo poskušal prebirati njegovo veličino. Kemija je bila prisotna in, ponavljam, v tem pogledu gredo njemu vse zasluge. Ekipa na splošno je skupina izvrstnih fantov. Vsi so si res blizu in so odprti. Zabavali smo se. Vsi so tekmovalni in vsi želijo zmagati, a v isti sapi se imajo vsi dobro. Gotovo je zelo zabavno igrati za to ekipo.«

Kričali bodo, ko bo igrala Slovenija

Slovensko moštvo je hitro vzljubila tudi Tobeyjeva družina. 26-letni center s slovenskim potnim listom prihaja iz newyorškega Monroeja, ki leži le kakšnih 30 minut stran od Newburgha. Ti imeni slovenskim ljubiteljem košarke in športa morda ne pomenijo veliko, Newburgh pa zelo dobro poznajo ljubitelji motociklov, saj se tam nahaja sedež podjetja Orange County Choppers, ki je v Evropi zaslovelo s priljubljeno dokumentarno oddajo.



»Z družino sem govoril prek FaceTima, moja mama pa mi je pokazala, da so že kupili slovensko zastavo. Slovenska in olimpijska zastava. Pripravljeni so na začetek. Slovensko zastavo bodo obesili pred hišo za celoten olimpijski turnir. Naši sosedje bodo zmedeni, a to je izvrstno. Slišali bodo kričanje in vse to v čudnem času, zaradi časovne razlike, a bodo že razvozlali to,« je nadaljeval Tobey, ki je z ameriško reprezentanco do 19 let osvojil naslov svetovnega prvaka.



»Verjetno bi se smejal (če bi kdo pred leti rekel, da bo igral na OI, op. a.). Pred štirimi leti vam ne bi verjel, če bi mi to dejali. Ker gotovo nisem mislil, da obstaja možnost, da bi lahko zaigral za ekipo ZDA. Gotovo ne bi verjel tega. Če sem pošten, je to nekaj, za kar sem mislil, da nikoli ne bo mogoče. Kot otrok odraščaš in gledaš olimpijske igre ter si misliš, kako je izjemno, in da bi rad bil tam. A kar se tiče mene, sem vedel, da je moja ljubezen košarka in nikoli nisem vedel, če je bil to realističen cilj, da bi nekoč zaigral na olimpijadi. Vedno sem sanjal, da bi tam sodeloval, a nikoli si nisem mislil, da je to realistično. Med odraščanjem v Združenih državah si niti nisem resnično mislil, da bom v Evropi in da bom tukaj živel toliko let. Na to kot otrok niti pomislil nisem. Zdaj pa ... Zakaj ne? Zakaj ne bi bil v reprezentanci katere druge države? Grem s tokom. Uživam v vožnji. Gotovo bi pred veliko leti to izpadlo čudno. A zdaj si sam v tem trenutku rečem: 'Zakaj pa ne?' Zato v tem uživam.«

DJ Luka

Povedal je še, da se je njegovo slovensko ime Miha že močno prijelo med soigralci, potem ko je sam prekinil več kot enoletni post na Twitterju, ko je skupaj s slovensko zastavo po uvrstitvi na olimpijske igre v angleškem jeziku objavil: »KLIČITE ME MIHA!« Tudi zaradi ne ravno pogoste uporabe družbenih omrežij se ne zaveda pritiska, ki ga nad vodstvom Dallasa že izvajajo nekateri navijači, ki so navdušeni nad njegovim sodelovanjem z Dončićem in si želijo, da bi z njim združil moči v Teksasu. Dotaknil se je tudi nekaterih nedavnih opazk v ameriških medijih, ki so bili do ljubljanskega asa kritični zaradi domnevno težkega karakterja in pritoževanja nad sodniki.



»Da je težaven? Jaz bi vam rekel, da je povsem nasprotno. Sodeč po mojih izkušnjah je izvrsten fant, na igrišču in izven igrišč. Res uživam v tej izkušnji igranja z njim. Ne vem, od kje prihajajo te zgodbe, a moja izkušnja je povsem drugačna od tega. Če je glasen v slačilnici in vodja tudi izven igrišča? Nedvomno. Vedno vrti glasbo. On je DJ. Radi imajo balkansko glasbo. Vedno vrtijo to. To je nekaj, na kar se moram privaditi. (smeh) Na splošno je vzdušje res zabavno. Gotovo je vodja na in ob igrišču, povsod opravi svoj posel. To je kot družina. Vsi so si res blizu in vsi fantje se imajo dobro,« pravi Tobey.



O ciljih na prihajajočih OI pa je povedal: »Mislim, da si kot tekmovalci vsi želimo, da bi se dobro odrezali in želimo poskusiti zmagati. Vidimo, da smo povsem očitno v težki skupini. Mislim ... Imamo Argentino in Španijo, ekipi, ki sta pred dvema letoma igrali finale svetovnega prvenstva. Dve najboljši ekipi na svetu. To so olimpijske igre, vemo, da se podajamo v tekmovanje, kjer je vsaka ekipa res talentirana. Šli bomo tja in se borili. Igrali bomo našo igro. Imamo cilje, da smo čim uspešnejši. Nič specifičnega ne bom rekel, a šli bomo tja z željo po zmagi.«

