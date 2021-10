Proti Bourgu sta uspešno združila moči Edo Murić in Marcus Keene

Malo toplo in malo hladno, danes korak naprej, jutri vzvratno. Na takšen ritem so vsaj na začetku sezone obsojeni košarkarji Cedevite Olimpije, vendar imajo vsaj v evropskem pokalu zmagovalno formulo. Potem ko so prejšnji teden ugnali Gran Canario v gosteh, so v dvoboju z Bourgom razveselili še domače občinstvo ter se pridružili bolonjskemu Virtusu in Budućnosti na vrhu skupine B. Francozi so se v Stožicah trudili po najboljših močeh, a kljub zelo dobri igri v prvem polčasu niso imeli niti ščepca možnosti za uspeh.

Cedevita Olimpija : Bourg 91:79 (72:65, 48:49, 26:25) Dvorana Stožice, gledalcev 1800, sodniki Balak (Izr), Šukys (Lit) in Isgüder (Tur). Cedevita Olimpija: Pullen 13 (2:2), Ejim 12, Keene 20 (0:2), Murić 21 (4:7), Auguste 8 (2:4), Blažič 11 (2:4), Radovanović 5, Carmichael 1 (1:2). Bourg: Sulaimon 9, Benitez 5, Mika 6 (2:3), Pelos 21 (3:4), Dalton 6, Williams 10 (2:2), Roos 4, Julien 18 (3:3). Met za dve točki: Cedevita Olimpija 19:25 (76 %), Bourg 18:35 (51 %); za tri: Cedevita Olimpija 14:26 (54 %), Bourg 11:26 (42 %); skoki: Cedevita Olimpija 26 (23+3), Bourg 30 (20+10).

Košarkarji Bourga so v uvodnih minutah tekme zadevali kot zvezdniki Golden Stata v šampionskih časih, nadaljevali pa v zelo spodobnem slogu. Še posebej krilni center Pierre Pelos, ki je bil domala nezgrešljiv in v prvem polčasu dosegel 16 točk z metom za tri točke 4:4. Po njegovi zaslugi so gostje pobegnili na 18:8 in nato držali korak z domačo zasedbo, ko so začeli zadevati tudi Marcus Keene (12 točk do glavnega premora), Jacob Pullen (11) in Edo Murić (10).

Golemac je opozoril na slabosti

Ljubljančani so v prvih dveh četrtinah zadeli osem trojk z 12 poskusi (Pullen 3:4, Keene 2:3, Murić 2:3), toda 67-odstotna bera jim ni prinesla veliko več od izenačenja in prednosti 41:36. Francozi so namreč vztrajali pri svoji igri, prevladovali pri skokih in dolgo tudi pri asistencah, ob tem pa so bistveno omejili učinek Jake Blažiča. Kapetan domačega moštva je dosegel le tri točke v prvem polčasu, ne toliko zaradi lastne nenatančnosti, pač pa zaradi zelo redkih priložnosti za ugoden met.

14 trojk ob 54-odstotnem izkoristku metov so zadeli Olimpijini košarkarji proti Bourgu.

»Med posvetom v slačilnici nam je trener zabičal, da moramo v drugem polčasu igrati bistveno bolje v obrambi,« je potrdil Keene, a se seveda ni ustavil niti v napadu. Pri prednosti Bourga 54:48 v 22. minuti je skupaj z Murićem in prerojenim Blažičem uprizoril zasuk, na katerega gostje niso našli odgovora. Še posebej, ker so njihovi zunanji igralci zašli v težave z osebnimi napakami.

V drugem polčasu prejeli le 30 točk

Cedevita Olimpija je štiri minute pozneje vodila z 61:54 in dobila tretjo četrtino s 24:16, v zadnji (19:14) pa je hitro razblinila dvome in se ognila novi dramatični končnici z možnostjo neželenega zapleta. Ob 76-odstotnem metu za dve točki in 54-odstotnem izkoristku pri trojkah (14:26), ki so ga sicer pokvarili z devetimi zgrešenimi prostimi meti (55 %), bi bila že kar tragedija, če bi pokvarili prijeten večer v Stožicah ter učinkovito predstavo Eda Murića (za dve 4:5, za tri 3:5, prosti meti 4:7) in Marcusa Keena (za dve 4:4, za tri 4:6, prosti meti 0:2).

»V prvem polčasu smo zgolj tekmovali, kdo bo dosegel več točk. V nadaljevanju smo prejeli le še 30 točk, saj so naši košarkarji veliko bolje opravljali svoje defenzivne naloge. Bili so bolj agresivni tako pri spremljanju igralcev z žogo, pri pick'n'rollu in si pomagali. To jim je vlilo samozavest za dobro igro v napadu in dobili so več priložnosti za lahke koše,« je po ugodnem razpletu ocenil trener Ljubljančanov Jurica Golemac.

Drugi izidi v skupini B Budućnost : Valencia 71:70 (Prepelič 14, Tobey poškodovan pri Valencii), Promitheas : Gran Canaria 81:85, Umana Benetke : Bursaspor 60:66, Virtus Bologna : Ulm 87:76.

Po potrditvi zmage so zadovoljni gledalci, ki so lahko po dolgem času spremljali domačo tekmo evropskega pokala s tribun v Stožicah, pozdravili Olimpijine košarkarje z živahnim aplavzom. Da bi se jih prihodnjič zbralo še več kljub negotovim časom, pa seveda ne bodo smeli pokvariti vtisa na naslednjih gostovanjih pri Igokei in Bursasporu.