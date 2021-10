Proti Dallasu in Luki stavite na lastno odgovornost

Nova sezona košarkarske lige NBA je v polnem zamahu, po uvodnih tekmah Toronta z Goranom Dragićem in Denverja z Vlatkom Čančarjem pa bo na parket stopil še Luka Dončić z Dallasom. Obeta se nov spektakularen obračun s Traejem Youngom.Kdo ve, kako bi se razvijali karieri Dončića in Younga, če si ju na naboru 2018 ne bi izmenjala Dallas in Atlanta. Sokoli so se leta 2001 že odrekli enemu velikanu evropske košarke, Pauu Gasolu, ki so ga takrat poslali v Memphis, pred tremi leti pa so namesto Dončića, ki je že poziral z njihovo čepico, raje izbrali Younga. Poteza je osrečila navijače obeh moštev, saj je Ljubljančan v Teksasu po hitrem postopku postal eden vodilnih obrazov lige, Young pa je ekipo iz Georgie v minuli sezoni popeljal do konferenčnega finala.

Ključno je,

da osvojimo naslov. Luka Dončić

Primerjave so neizbežne in se še posebej pogosto pojavljajo pred medsebojnimi spopadi – oba sta poleti podpisala novi pogodbi, Dončićeva je dosegla rekordnih 178 milijonov evrov, Young bo po izteku trenutnega dogovora zaslužil slabih 30 milijonov manj. Krasila sta tudi oktobrsko naslovnico revije Sports Illustrated, kjer so ju predstavili kot vodji naslednje generacije.

»Luka je pri vsega 22 letih že eden najboljših organizatorjev igre, v tej sezoni pa se lahko spogleduje s povprečjem trojnega dvojčka. Povsem izključen ni niti pohod do finala, kar samo priča o tem, kako briljanten je,« je prepričan novinar Michael Shapiro. Čeprav jih stavničarji ne uvrščajo niti blizu najožjega kroga za končno zmago, je opozorilo na dlani: proti Dallasu stavite zgolj na lastno odgovornost.

Na klopi bo domače

Veliko bo v prvi sezoni pod taktirko novega trenerja Jasona Kidda odvisno od zdravja Kristapsa Porzingisa, ki mu priprav tokrat niso pokvarile poškodbe. Kidd ga namerava približati košu, zaenkrat pa ekipa deluje odlično, saj je prvič v zgodovini pripravljalno obdobje zaključila brez poraza – in to z najboljšo obrambo.

»Igramo izvrstno in si delimo žogo. Še posebej v obrambi pa smo precej boljši, mislim, da je to za nas ključno,« pravi Dončić, za katerim je zgodovinsko poletje z nastopom na prvih olimpijskih igrah. Pogled na klop bo letos še bolj domač, saj bo tam sedel Igor Kokoškov, ki bo v prihajajoči sezoni Kiddov pomočnik. Nekdanji selektor slovenske reprezentance si je s šele 18-letnim Luko pred štirimi leti pokoril Evropo, zdaj bosta moči združila za še en osvajalski pohod.

1 poraz je na štirih medsebojnih obračunih z Atlanto in Youngom doživel Dončić

»Ključno je, da osvojimo naslov,« ne skriva svoje največje želje 22-letni as, Kidd pa mu je na poti do tega cilja obljubil vso podporo. »Tu smo, da mu pomagamo doseči njegove cilje, ne le posamično, tudi kot ekipa. Vse se začne s tem ciljem – trofeja, naslov prvaka – nato pa sledijo vse posamične stvari,« pravi legendarni organizator igre in član Dallasove šampionske ekipe iz leta 2011. Poznavalci Dončića spet vidijo kot najkoristnejšega igralca sezone, naslov MVP brani Srb Nikola Jokić. »Še vedno nisem ničesar osvojil. Dolga pot je še pred mano,« visokoleteče napovedi ne zanimajo prve violine Dallasa.