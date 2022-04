Proti stožiškim zmajem so se Turki počutili kot politi cucki

Minil je februar, prav tako marec in dve tretjini aprila, košarkarji Cedevite Olimpije pa ne poznajo poraza v evropskem pokalu – vse od 26. januarja, ko so klonili v Bourgu. Deveta zaporedna zmaga v čudovito zapolnjenih Stožicah je bila ena najbolj prepričljivih, a hkrati najdragocenejša doslej, čeprav Türk Telekom ni bil najmočnejši tekmec v tem imenitnem nizu. Ljubljančanom je prinesla uvrstitev v četrtfinale, v katerem se bodo že prihodnji teden pomerili z uspešnejšim z jutrišnjega dvoboja Partizan – Bursaspor v Beogradu. Močno favorizirane Srbe so v tej sezoni že dvakrat ugnali.

Cedevita Olimpija: Türk Telekom 93:80 (80:52, 60:38, 29:16) Dvorana Stožice, gledalcev 8000, sodniki Jimenez (Špa), Kowalski (Pol) in Udjanski (VB). Cedevita Olimpija: Ferrell 11 (6:6), Blažič 2 (4:4), Dragić 14 (1:1), Murić 7, Omić 15 (1:3) – prva peterka; Pullen 14 (3:4), Ejim 7 (1:1), Auguste 5 (1:2),; Duščak, Ščuka, Radovanović in Habot niso igrali.

Türk Telekom: Perez 9 (2:2), Clemmons 14, Gülaslan 12 (4:4), Johnson 16, Ellis 9 (1:2) – prva peterka; Demir, Dawkins 15, Engindeniz, Ögüt 5; Acar, Geyik in Gözeneli niso igrali. Met za dve točki: Cedevita Olimpija 26:40 (65 %), Türk Telekom 20:40 (50 %); za tri: Cedevita Olimpija 8:27 (30 %), Türk Telekom 11:33 33 (%); skoki: Cedevita Olimpija 41 (28+13), Türk Telekom 34 (20+14).

»Deset dni smo razmišljali samo o Turkih, zato smo imeli sprva malce treme. Nato pa smo vsi skupaj, mi in naši navijači, uživali v lepem večeru,« je po novem uspehu zadovoljno ocenil Olimpijin kapetan Jaka Blažič. Türk Telekom je imel v minulih desetletjih močan slovenski pridih, saj so zanj igrali zdajšnji Olimpijin športni direktor Sani Bečirovič ter nekdanji reprezentanti Goran Jagodnik, Miha Zupan, Mario Kraljević, Ivica Jurković in Aleksandar Ćapin. Ob prvem uradnem gostovanju v Ljubljani pa se njegovi košarkarji niso počutili prav nič domače.

Da niso neuklonljivi virtuozi, priča že njihovo trenutno 11. mesto v turški ligi, tokrat pa so si hitro polomili zobe. Domače moštvo si je že dolgo želelo doživeti takšno stožiško vzdušje in preprosto ni moglo igrati slabo. Od prve minute je pritisnilo na vso moč, predvsem pa je znalo uveljaviti svoj znani hitri ritem, ob katerem izkušeni in umirjeni košarki naklonjeni Američani v zasedbi iz Ankare dolgo niso vedeli, kje se jih drži glava.

Kot da bi se spomnili na vse večere, ko so morali igrati pred domala praznimi tribunami, so košarkarji Cedevite Olimpije krepko prekosili tekmece v vseh prvinah – tudi po želji. Izjemno učinkoviti so bili že v uvodni četrtini, čeprav so zaradi široke obrambe gostov poredko (2:6) izkoriščali mete za tri točke, ki so njihovo močno orožje. Taktični načrt trenerja Henrika Rödla pač ni mogel ustaviti vse atributov Ljubljančanov, ki so z nasprotnimi napadi, prodori in globinskimi podajami razgalili vse omejitve Türk Telekoma. Ljubljančani so še pred koncem prve četrtine vodili z 29:14, ko so v drugem delu nujno začele padati še trojke, pa so navdušeni gledalci komajda sledili metežu košev.

Tudi Yogi Ferrell je užival v vzdušju v Stožicah. FOTO: Cedevita Olimpija

Padec šele pri +30

Cedevita Olimpija je ob glavnem premoru vodila že s 60:38 ob impresivnih številkah: njeni aduti so metali za dve točki kar 68-odstotno, 7:14 za tri točke in proste mete 13:14 (93 %). Po točkah sta še enkrat prednjačila Jaka Blažič in Jacob Pullen (po 13), Zoran Dragić, Yogi Ferrell, Alen Omić, Edo Murić in drugi pa so vtkali v zgodbo nič manj pomembne zlate niti. Zato gostje niso imeli niti ščepca možnosti niti v nekoliko manj učinkovitem nadaljevanju, sem in tja so lahko odgovorili le kakšnim zanimivim prebliskom. Medtem je razlika narasla na 80:50 in zmaga ni bila niti v najmanjši nevarnosti.

Vprašanje je bilo le, ali bodo Ljubljančani po takšnem vodstvu ohranili zbranost. Ni jim najbolje uspelo, čeprav je Jurica Golemac vztrajal pri svoji udarni osmerici, a krepko izgubljena zadnja četrtina (13:28) je bila vendarle bolj blagohotno trepljanje po licih kot neprijetna zaušnica pred zahtevnejšimi dvoboji. Kajti če bodo tudi na drugih tekmah zmagovali glavni nosilci končnice, je bila to zadnja tekma v Stožicah v evropskem pokalu 2021/22.

»Čestitke našim fantom in gledalcem. Osredotočeno smo igrali 35 minut, na koncu pa popustili, kar je v takšnih dvobojih nekaj običajnega. Prebili smo se med najboljšo osmerico, a ne mislimo se še ustaviti. Vztrajali bomo, dokler bo šlo,« je zagotovil Jurica Golemac.