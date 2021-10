Prvak in MVP sta začela šampionsko

Košarkarji Milwaukeeja so 76. sezone lige NBA odprli z zmago proti še enemu favoritu za naslov prvaka Brooklyna s 127:104. Prenovljeni LA Lakersi so izgubili proti Golden Statu s 114:121.

V Milwaukeeju se je pred 17.341 gledalci začelo s slovesnostjo in podelitvijo prstanov, končalo pa s prepričljivim uspehom prvakov. Najkoristnejši igralec minule sezone Giannis Antetokounmpo je nasul 32 točk, zbral je še 14 skokov in 7 podaj. Pomoč je imel še v Khrisu Middletonu in Patu Connaughtonu, ki sta dosegla po 20 točk.

Giannis Antetokounmpo je bil že v uvodni tekmi v formi. FOTO: Stacy Revere/AFP

Pri gostih je bil pričakovano najboljši Kevin Durant z 32 točkami in 11 skoki. Patty Mills je debitiral z 21 točkami, zadel je vseh sedem metov izza črte. James Harden je zbral 20 točk.

»Vpisali smo se v zgodovino. To je bil nepozaben večer, ampak zabave je konec, zdaj moramo pogled usmeriti naprej. Naš cilj je ubranitev naslova,« je povedal Antetokounmpo.

»Nismo igrali dobro. Proti prvakom ne moreš dobiti tekme na gostovanju, če ne zmoreš igrati na najvišjem ravni. Vseskozi smo bili v zaostanku in preprosto nam ni šlo,« ni skrival razočaranja razočaran Steve Nash.

Zvezdnik Brooklyna Kevin Durant (desno) bo potreboval večjo pomoč soigralcev. FOTO: Stacy Revere/AFP

Curry kljub slabemu metu do trojnega dvojčka

V Los Angelesu so LeBron James in njegovi kolegi pripravili razočaranje navijačem in sebi. LeBron je bil 34 točkami najboljši strelec tekme v Staples Centru, a dosegel je premalo točk za moštveno razigran Golden Stata (114:121).

Jezerniki so imeli še minuto in pol pred koncem tretje četrtine devet točk naskoka (85:76). Bojevniki so končali tretjo četrtino s sedmi zaporednimi točkami

Zvezdnik Stephen Curry je bil najboljši strelec gostov z 21 točkami, a je zgrešil kar 16 metov (5:21) in prišel do trojnega dvojčka, zbral je še po 10 skokov in 10 podaj.

Stephen Curry se je v Los Angelesu »nastreljal«. FOTO: Frederic J. Brown/AFP

»Igral sem zelo slabo. Nikakor nisem mogel zadeti. Soigralci so bili odlični, zelo smo bili motivirani in smo se ujeli,« je povedal Curry, ki je dosegel osmi trojni dvojček.

Novinca in veterana pri LA Lakers Russell Westbrook in Carmelo Anthony sta bila še v rezervirana. Westbrook je dosegel osem točk v 35 minutah, Anthony pa devet točk v 26 minutah.