Prvaki ne bodo suspendirali Greena

Trener bojevnikov Steve Kerr je dogajanje označil za »največjo krizo« moštva v času njegovega delovanja v klubu. Prejšnji teden so se v javnosti pojavili posnetki, na katerih sta se omenjena soigralca prerivala, preden je Draymond Green še dodatno poslabšal situacijo in Poola udaril s pestjo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Green, štirikratni prvak lige NBA z bojevniki, je zato priprave opravil stran od ekipe in treniral v osamitvi pred novo sezono, v kateri bo Golden State branil naslov prvaka. Glavni trener Kerr je sicer napovedal, da se bo Green vrnil v ekipo za zadnjo pripravljalno tekmo proti Denver Nuggets Vlatka Čančarja, uvodna tekma sezone pa bojevnike čaka v torek proti kalifornijskim tekmecem Los Angeles Lakers.

Kerr je potrdil, da je bila odločitev o vrnitvi Greena v ekipo sprejeta po obsežnih pogovorih med več stranmi, vključno z generalnim direktorjem Bobom Myersom, s prvim zvezdnikom Stephenom Curryjem, in po pogovorih med Greenom in Poolom.

»Čutimo, da je to najboljši način, da gremo naprej. Nikoli ni enostavno, ne glede na to, kakšno odločitev sprejmeš. Ne bo popolno. To je največja kriza, ki smo jo kdajkoli doživeli, odkar sem tukaj trener. To so resne stvari, saj je izdal naše zaupanje,« je dejal Kerr, ki obenem meni, da si je Green zaslužil priložnost, da se odkupi za svoja dejanja.