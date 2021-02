Rekord Nikole Jokića, največ minut za Vlatka Čančarja v tej sezoni

Košarkarji moštva Denver Nuggets so doživeli še deseti poraz v tej sezoni lige NBA (ob dvanajstih zmagah), potem ko so morali s 114:119 priznati premoč igralcem kluba Sacramento Kings. Prvo ime dvoboja je bil Nikola Jokić, ki je zabeležil kar 50 točk, vendar ni mogel preprečiti domačega slavja.



Srbski zvezdnik, ki je tako dosegel svoj rekord v najmočnejši košarkarski ligi na svetu, je iz igre zadel dvajset od 33 metov – za dve: 17:27; za tri: 3:6. Ob tem je Jokić prispeval še ducat asistenc, osem skokov in eno ukradeno žogo. Več priložnosti kot nazadnje je v Denverjevi zasedbi dobil Vlatko Čančar, ki je na parketu prebil pet minut in 26 sekund; največ v tej sezoni.



Vendar pa se 23-letni Koprčan v tem času ni vpisal med strelce. Proti košu je vrgel enkrat (izza črte za tri točke) in zgrešil. V statistiko je vpisal dva skoka ter po eno ukradeno žogo in blokado.



Za Kralje je največ točk dosegel Američan Harrison Barnes (28), več kot dvajset so jih vknjižili tudi njegovi rojaki De'Aaron Fox (24), Tyrese Haliburton (23) in Richaun Holmes (21). Srb Nemanja Bjelica za Sacramento ni stopil na parket.

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: