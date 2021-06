Rekordni Dončić odpeljal Dallas na prag polfinala

Metal tudi takrat, ko ne bi smel



Trije že v naslednjem krogu

Young dokončno utišal New York



Utah že čaka na zmagovalca dvoboja Clippers – Mavericks

Napeto je bilo do zadnjih sekund, toda Dallas po novi rekordni predstavi, ki je 42 točkam dodal 14 podaj, v paru z Los Angeles Clippers potrebuje le še eno zmago za napredovanje v konferenčni polfinale. Končni izid je bil 105:100. Tim Hardaway mlajši je osem sekund pred koncem zadel ključna prosta meta, po katerih se domači niso več pobrali. Po podatkih biroja Elias Sports je to celo prva serija končnice po letu 1995 (in tretja v vsej zgodovini), v kateri je gostujoče moštvo dobilo vseh pet tekem. Morda že odločilna šesta bo v petek na sporedu v Dallasu, kjer na napredovanje v drugi krog končnice čakajo od leta 2011, ko so zin druščino tudi osvojili naslov.»To so velike tekme. Moraš igrati na polno. Moraš igrati s srcem. Ne vem, kaj bi še rekel,« je bil kratek Dončić, več pa je povedal trener Dallasa. »Luka Dončić je preprosto eden najčvrstejših igralcev, ki sem jih kadarkoli videl ali z njim sodeloval,« je dejal. »On je preprosto tip igralca, ki je bojevnik, slučajno pa tudi eden najboljših igralcev na svetu. On je motor, ki poganja naš napad. Tu ni skrivnosti. A ta odgovornost mu odgovarja. Mislim, da jo čuti kot privilegij.«Dončić, ki je v tekmo vstopil z lažje poškodovanim vratom, ki mu težave povzroča vse od tretje tekme dvoboja, je z odliko vodil svojo ekipo do pomembne zmage. Slovenski zvezdnik je kar 37-krat vrgel na koš iz igre (zadel je 17 metov), kar je trikrat več, kot skupaj oba prva zvezdnika tekmecevin»Bilo je preveč. Kar nekajkrat sem vrgel na koš, ko ne bi smel,« je po tekmi dejal Dončić, ki se je v zadnji četrtini za nekaj minut usedel na klop, v tem delu pa so domači nadigrali goste s 25:16. »V zadnji četrtini nisem igral najboljše. Vendar smo dobili tekmo in to je tudi vse, kar ta trenutek šteje,« je še dejal Dončić, naslednik nemške ikone Dallasa, kot ga radi imenujejo ameriški mediji.Hardaway je sicer dosegel 20 točk kot edini član Dallasa, ki je sinoči dosegel deset ali več točk, medtem ko je Dončić le za dve točki zaostal za svojim rekordom končnice, postavil pa je novega osebnega v kategoriji podaj (14) in pristavil še osem skokov. Kar pet članov začetne peterke Clippers je doseglo deset ali več točk,se je ustavil pri dvojnem dvojčku (23 točk in 10 skokov), zadnjo četrtino pa odigral s štirimi osebnimi napakami.insta oba dodala po 20 točk.»Zdaj moramo zadržati to miselnost z gostovanja tudi na petkovi domači tekmi. Ostati moramo zbrani, potrpežljivi in izkoristiti priložnosti, ki se nam bodo ponudile,« je dejal Hardaway mlajši. »Vedno je lažje igrati v gosteh, ker si 'sovražnik' in ni pritiska domače zmage,« pa je po tekmi dodal Latvijec, ki je k zmagi dodal osem točk in šest skokov.Domači so se po tem, ko so v zadnjo četrtino vstopili s kar 16 točkami zaostanka, vrnili v igro z nizom 16:6 in znižali izid na 91:95, čeprav sta George in Leonard serijsko zapravljala napade. A nato je Hardaway ukradel žogo Georgeu in zadel za tri točke, Kristaps Porzingis pa je z novim zadetim metom z razdalje praktično že odločil tekmo pri 91:101. A drame še ni bilo konec, saj sta zaporedni trojki zadela Jackson in, Leonard pa je košu dodal še dodaten prosti met in po devetih zaporednih točkah Kalifornijcev je bila razlika spet le ena točka.je ob vzklikih malega števila navijačev ukradel žogo inbi lahko zadel za vodstvo, a je zgrešil s polaganjem, med bojem za žogo pa je Hardaway izsilil osebno napako in zadel oba prosta meta. Po tem, ko je met z razdalje zgrešil še Leonard in so košarkarji Dallasa dobili skok, je bila tekma odločena.Napredovanje v naslednji krog tekmovanja so si sinoči zagotovile kar tri ekipe: Philadelphia 76ers, Atlanta Hawks in Utah Jazz, po rednem delu najboljše moštvo lige. Philadelphia je brez prvega zvezdnika(težave s kolenom) dosegla odločilno zmago na domačem parketu proti Washingtonu, bilo je 129:112.se je izkazal z rekordom kariere v končnici, 30 točkami, za četrto zmago na peti tekmi v seriji.»Želimo Brooklyn!« je grmelo iz grl več kot 15.000 gledalcev, a na zvezdniški spopad z Newyorčani bo potrebno še počakati in seveda opraviti z naslednjimi preizkušnjami. Naslednja nasprotnica Philadelphie bo Atlanta, ki je prav tako v petih tekmah opravila z ekipo New York Knicks, prvi dvoboj bo že to nedeljo v Philadelphii.»Jo (Embiid) je bil skozi vse leto za nas izjemnega pomena. Edino prav je, da mu damo toliko časa, kolikor ga potrebuje, da si opomore in se vrne ter nam pomaga, da osvojimo vse,« je bil poln samozavesti po tekmi Curry.je prispeval 28 točk,(19 točk, 11 podaj, 10 skokov) pa trojnega dvojčka. Letos prvi nosilci vzhodne konference na naslov sicer čakajo že od leta 1983. Pri poražencih stainprispevala 32 oziroma 24 točk.»Pred to tekmo sem vedel, kje se nahajamo, vem, da je v tem mestu cela kopica predstav in vem, kaj počnejo, ko je predstave konec,« pa je iz kultnega Madison Square Gardna sporočil, zvezdnik Atlante, ki je s svojim moštvom izločil New York. Young, debitant v končnici, je tekmo sklenil s 36 točkami in devetimi podajami,se je izkazal z dvojnim dvojčkom (14 točk in 15 podaj). Atlanta v konferenčnem polfinalu ni igrala od leta 2016, zaenkrat pa Sokoli igrajo na krilih svojega zvezdnika, ki v povprečju v drugem krogu prvenstva dosega 29,2 točke in 9,8 podaje na tekmo.Vse prej kot primerni vzkliki s tribun so se nadaljevali, a so bili tokrat po poročanju ESPN v smeri Younga veliko tišji, potem ko so enemu izmed navijačev po drugi tekmi v New Yorku celo prepovedali vstop, potem ko je pljunil proti 22-letnemu organizatorju igre.»Pred začetkom končnice sem mu poslal sporočilo in mu rekel, da je narejen za te trenutke v sezoni zaradi samozavesti, ki jo prinaša na igrišče, njegovega nabora spretnosti, ko gre za zadevanje in ustvarjanje priložnosti. Res je težko pripravljati načrt za tekmo proti njemu,« je dejal še vedno začasni trener Atlante, ki je po slovesuše vedno zgodba o uspehuje za domače moštvo dosegel 23 točk in jim dodal še 13 skokov, kar spet ni moglo skriti dejstva, da je po težko pričakovanem preboju v končnico precej razočaral. Igralec, ki je osvojil nagrado za posameznika, ki se je v minuli sezoni najbolj izboljšal, je tokrat iz igre metal 8/21, v celotni seriji pa je njegov met znašal 28/94.»Zdaj, ko se je tako razpletlo, mi je to težko predelati, a vrnili se bomo,« je zatrdil Randle, ki je pod taktirko trenerjav rednem delu sezone »pometel« z Atlanto v treh medsebojnih tekmah, a ko je šlo v končnici zares, so Newyorčani le za las tudi sami ušli »metli«. Spet je bilo na parketu in ob robu igrišča kar nekaj vroče krvi,je 26 od svojih 30 točk dosegel v prvem polčasu in se na koncu veselil odločilne zmage nad Memphisom s 126:110, ki je prav tako v peti tekmi potrdila napredovanje ekipe iz Salt Lake Cityja. Mitchell je na parketu prebil vsega 29 minut in podelil še deset podaj, zbral pa tudi šest skokov, nato pa mu je trener namenil nekaj počitka pred naslednjim krogom, v katerem bi lahko Utahu pot prekrižal tudi Dončić z Dallasom.24 točk je dosegelje 15 skokom dodal 23 točk,pa se je ustavil pri 17 točkah za četrto zaporedno zmago Utaha, ki je proti osmemu nosilcu, Memphis je za uvrstitev v končnico potreboval dodatne kvalifikacije, konferenčni četrtfinale odprl s porazom. A ena najmlajših ekip v ligi ima veliko razlogov za optimizem pred naslednjimi sezonami,je svoje na trenutke tudi rekordne nastope v končnici sklenil z dvojnim dvojčkom (27 točk in 11 skokov),je ob 18 točkah Jonasa Valančiunasa ravno tako zbral 27 točk.»Mislim, da je bilo ogromnega pomena, da smo takoj narekovali ritem igre. To smo počeli kot enota na obeh koncih igrišča in z razumevanjem, da takšne ekipe ne smeš pustiti pri življenju,« je dejal Mitchell, ki ima težave z alergijo. »Te alergije so me sesule, tako hudo najbrž še ni bilo,« je s polnim nosom ugotavljal ameriški reprezentant.* : Washington Wizards 129:112 - Philadelphia je napredovala s 4:1 v zmagahNew York Knicks : *89:103 - Atlanta je napredovala s 4:1 v zmagah* : Memphis Grizzlies 126:110 - Utah je napredoval s 4:1 v zmagahLos Angeles Clippers :100:103 - Dallas vodi s 3:2 v zmagah