Reprezentančni gong je rešil Golemčevo četo iz kota

V evropskem pokalu 0:4, v ligi ABA 3:2 (ob preloženi tekmi s Crveno zvezdo), takšen je izkupiček košarkarjev Cedevite Olimpije po prvih petih tednih nove sezone. Grenkega priokusa si niso popravili niti v 6. kolu regionalnega prvenstva, v katerem so si obetali najdragocenejšo zmago doslej. Toda klonili so tudi proti FMP, ki je do prihoda v Tivoli izgubil zgolj z branilko naslova Crveno zvezdo. Med drugimi je prekosil tudi Budućnost.

Kaj vse je tokrat stalo zmage Ljubljančane in kako je razplet ocenil Jurica Golemac? Kdo jih je tokrat pokopal? Kdaj so se gostitelji šele prebudili? Po novem porazu je vendarle prišel trenutek olajšanja, zakaj?