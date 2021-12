S Prepeličem in Tobeyjem bodo za en večer zamrznili prijateljstvo

V nadaljevanju preberite:

Košarkarji Cedevite Olimpije so se za letos poslovili od Stožic, do silvestrovega imajo na sporedu le še dve gostovanji: danes ob 20.45 v Valencii v 8. krogu evropskega pokala in prihodnji torek pri Ciboni v ligi ABA. Potem ko so se v soboto namučili, da so ugnali Derby iz Podgorice in dosegli šele drugo zmago v zadnjih sedmih nastopih na vseh frontah, jih bo drevi pričakal izjemno kakovosten tekmec, ki je v prejšnjih štirih sezonah trikrat tekmoval v evroligi, leta 2019 pa osvojil evropski pokal. Toda španska zasedba s slovenskima adutoma Klemnom Prepeličem in Mikom Tobeyjem sodi tudi med glavne osmoljence jeseni. Zakaj?