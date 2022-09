Scariolo: Španija je spoštovala vrednote ekipnega športa

»Tako kot umetnik brusi svoj slog in izboljšuje svoje umetnine, Sergio Scariolo to počne iz turnirja v turnir. Če se je zlata kolajna na svetovnem prvenstvu 2019 zdela kot njegov vrhunec, je eurobasket njegova mojstrovina,« so se šampionskemu selektorju Sergiu Scariolu poklonili pri športnem dnevniku Marca.

Ekipa, ki je tik pred turnirjem ostala brez morda največjih zvezdnikov Rickyja Rubia in Sergia Llulla, je z bratoma Willyjem in Juanchom Hernangomezom, naturaliziranim Lorenzom Brownom in zimzelenim Rudyjem Fernandezom pokazala in dokazala, da na evropskih parketih še vedno vladajo drugačne zakonitosti kot v NBA.

»Košarka je bila radodarna do tistega, ki je spoštoval vrednote ekipnega športa. Podajanje žoge, spoštovanje vlog, trd trening, medsebojna pomoč, brez egov. To je bil triumf košarke kot ekipnega športa in ko se zgodi to, trener ne bi mogel biti bolj srečen. Igrali smo izvrstno,« je kar vrelo iz 61-letnega stratega, ki je letos z bolonjskim Virtusom osvojil evropski pokal in dvakrat preizkusil tudi Cedevito Olimpijo ter utrpel tudi en poraz proti ljubljanskemu moštvu.

Od 8. mesta na stavnicah do naslova prvakov

»Kaj takšnega si ne bi mogel predstavljati niti v najlepših sanjah. Nisem dvomil v to, da bomo opravili dobro delo, igrali dobro košarko in da bo ekipa dala vse od sebe. A pred turnirjem smo bili na 8. mestu med favoriti in zdaj smo prvaki,« še kar ni mogel verjeti Scariolo, ki je pred povratkom v Evropo nekaj sezon preživel v taboru Toronto Raptors in se s kanadsko ekipo v ligi NBA tudi veselil zgodovinskega naslova.

»Za nami so se zvrstile ekipe z NBA-zvezdniki, z MVP-ji lige NBA, z več udeleženci tekem zvezd. Zaradi ravni letošnjega turnirja čutim ogromno zadovoljstvo,« je še dodal Scariolo. »S košarkarske plati smo morali razmišljati o številnih stvareh. Dobro smo delali, a to pač počnemo – to je košarka. Prej se mi je zdelo težje, ko si imel veliko bolj talentirane igralce, z veliko večjimi osebnostmi, ki so bili vajeni zvezdništva. Tu je bilo ekipo mogoče zlahka voditi. Zahvaljujoč skromnosti in pomanjkanju ega nam je uspelo tehnično in taktično izvedbo spraviti na res visoko raven.«

To je že osma kolajna v Scariolovi osebni zbirki in že četrta zlata, ko gre za evropska prvenstva. S tem dosežkom je prehitel pokojnega Dušana Ivkovića in se izenačil z nekdanjim selektorjem Sovjetske zveze Stepanom Spandarjanom, pred njim je na večni lestvici še ena ikona vzhodnoevropske in svetovne košarke Aleksander Gomelski. Scariolo, ki sicer prihaja iz Brescie, je vse skupaj komentiral z besedami, da gre le za en predmet več v njegovih vitrinah in da že razmišlja o naslednjih podvigih.