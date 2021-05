Še lep čas bodo uganka tudi Dončić, Čančar in Vidmar

Aleksander Sekulić ima še veliko odprtih vprašanj pred dokončno sestavo reprezentance. FOTO: FIBA

Vidmar bo javil, ali še zmore

Luka Lapornik (z žogo) je bil pomemben član moštva na poti do EP 2022. FOTO: KZS

Sekulićevih 20 izbrancev: Jaka Blažič, Žiga Dimec, Edo Murić, Luka Rupnik (vsi Cedevita Olimpija), Vlatko Čančar (Denver), Jakob Čebašek (Dinamo Bukarešta), Luka Dončić (Dallas), Zoran Dragić (Baskonia), Gregor Glas (Dynamic), Gregor Hrovat (Cholet), Jan Kosi (Krka), Miha Lapornik (Den Bosch), Jurij Macura (FMP), Blaž Mahkovic (Helios Suns), Aleksej Nikolić (Gravelines), Alen Omić (Bourg), Klemen Prepelič (Valencia), Matic Rebec (Ravenna), Žan Mark Šiško (Bayern) in Gašper Vidmar (Reyer).

Krkin kapetanje v nedeljo prejel priznanje za najboljšega košarkarja finalnega turnirja pokala Spar, danes je selektor slovenske reprezentance, leta 2012 državni prvak z Novomeščani, naznanil, da je med peterico, ki jih je črtal iz kroga kandidatov za nastop v olimpijskih kvalifikacijah med 29. junijem in 4. julijem. Za nenavadno potezo se vendarle skriva razumno pojasnilo, še posebej, ker se je na seznamu naknadno pojavil, član Dinama iz Bukarešte, ki je za Slovenijo zadnjič igral decembra 2018 pri poskusu uvrstitve na svetovno prvenstvo.»Odlike Luke Lapornika niso sporne. Pred dnevi sva prišla do dogovora, da bo izpustil kvalifikacije za OI. Ima svoje razloge, o katerih ne bi govoril, saj se slovensko prvenstvo še ni končalo. Sicer pa seznam ni dokončen, čeprav bi se želeli izogniti spremembam. Toda nacionalna prvenstva po Evropi se bodo ponekod končala šele sredi junija, lahko pa se zgodi, da bomo ostali tudi brezin. Imeti moramo dovolj širine na vseh položajih in zato je med kandidati Jakob Čebašek. Nismo še bili v takšnem položaju, zato je v igri kar 20 košarkarjev,« je pojasnil Sekulić.Na njegovem skrajšanem naboru reprezentantov ni več nitiin, javnost pa seveda najbolj zanima položaj Dončića in Čančarja. »Oba želita igrati za izbrano vrsto, njun prihod pa bo odvisen od tega, ali se bosta z Dallasom oziroma z Denverjem uvrstila v finale zahodne konference lige NBA. Na žalost smo v položaju, ko bi morali celo navijati proti njunima moštvoma, seveda pa jima želim vse najboljše,« je potrdil selektor, ki se je že pred časom moral odpovedati huje poškodovanemu centru. Mesto za enega naturaliziranega reprezentanta je vsaj začasno prevzel povratnik Alen Omić, ki ga po kvalifikacijah za EP 2017 niso več vabili, saj jedobil slovensko državljanstvo.»Alen Omić je trenutno najbolj realna centrska rešitev. Z njim sem se pogovoril, vendar tako kot vsi drugi nima zajamčene vozovnice za Kaunas,« je zagotovil Sekulić in ocenil, kakšno je izhodišče, ki je na prvih dveh tekmah polfinala italijanske lige z AX Milanom igral v povprečju le osem minut za beneški Reyer ter v seštevku prispeval šest točk in en skok.»Ima zdravstvene težave, zato ne igra na takšni ravni kot v prejšnjih letih. Po razpletu v DP mi bo javil, ali je pripravljen in sposoben pomagati reprezentanci. Če bo odgovor pritrdilen, nam bo lahko v veliko korist že z desetimi minutami igre na tekmo,« je poudaril selektor, ki bo zbral reprezentanco 10. junija v Zrečah ter načrtuje dva pripravljalna dvoboja s Hrvaško, enega pri nas in enega v gosteh, bržčas na Reki. Seznam 14 potnikov za Kaunas bo pripravil do 21. junija, 48 ur pred prvo kvalifikacijsko tekmo z Angolo pa bo moral izluščiti 12 mož.